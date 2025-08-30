آخر الاخبار

ما حقيقة تقديم طلب ورؤية للسعودية لتغيير مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
نفى مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية حول تقديمه رؤية لقيادة المملكة العربية السعودية بشأن تغيير مجلس القيادة الرئاسي أو تعديل في قوامه وإعادة هيكلته، أو غير ذلك من القضايا التي أشارت إليها تلك الوسائل.

وأكد التكتل في بلاغ، إن هذه المزاعم عارية عن الصحة. 

وشدد التكتل على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمصداقية وعدم الانجرار وراء معلومات غير موثوقة تستهدف إثارة الانقسامات داخل الشرعية وتشتيت الجهود الوطنية عن هدفها الأساسي المتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

