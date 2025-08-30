الأرصاد في اليمن تدعو لتجنب ممرات السيول وتتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية ما حقيقة تقديم طلب ورؤية للسعودية لتغيير مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟ كمين كبير أوجع إسرائيل تحذير عاجل من الأرصاد اليمني…أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب عدة محافظات الحوثيون ينفون مقتل أحد أبرز قيادتها و يكشفون طريقة الرد على إسرائيل غزة تحت النار.. الاحتلال يوسّع هجماته ويقلّص المساعدات الإنسانية شمال القطاع واشنطن تلغي تأشيرات دخول مسؤولين فلسطينيين قبيل الجمعية الأممية تركيا تصفع إسرائيل بقوة.. أنقرة تغلق مرافئها وأجواءها وتعلن القطيعة الكاملة ضربة جوية مدمّرة في صنعاء.. إسرائيل تعلن استهداف كبار قادة الحوثي ومصادر تتحدث عن قتلى أول رسالة من القسام بعد كمين حي الزيتون.. هل نجحت عملية الأسر
نفى مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية حول تقديمه رؤية لقيادة المملكة العربية السعودية بشأن تغيير مجلس القيادة الرئاسي أو تعديل في قوامه وإعادة هيكلته، أو غير ذلك من القضايا التي أشارت إليها تلك الوسائل.
وأكد التكتل في بلاغ، إن هذه المزاعم عارية عن الصحة.
وشدد التكتل على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمصداقية وعدم الانجرار وراء معلومات غير موثوقة تستهدف إثارة الانقسامات داخل الشرعية وتشتيت الجهود الوطنية عن هدفها الأساسي المتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.