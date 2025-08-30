كمين كبير أوجع إسرائيل

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

نصبت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" كمينا لقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، في حي الزيتون وسط مدينة غزة، أسفر عن سقوط عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

ووفقا للمركز الفلسطيني للإعلام فقد أسفر الكمين عن مقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى فقدان أربعة جنود؛ قالت اسرائيل أنها تبحث عنهم، وخشيت أن يكونوا قد وقعوا بيد حماس.

ونشرت كتائب القسام عبر قناتها في "تلغرام" صورة تحمل عبارة: "نذكر من ينسى.. الموت أو الأسر"، مؤكدة أن مقاتليها في حالة استنفار وجهوزية عالية لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت مساء يوم الجمعة بوقوع عدة أحداث أمنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.

ووصفت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية، الحدث في حي الزيتون بأنه من أصعب الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023.