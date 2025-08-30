الأرصاد في اليمن تدعو لتجنب ممرات السيول وتتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية ما حقيقة تقديم طلب ورؤية للسعودية لتغيير مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟ كمين كبير أوجع إسرائيل تحذير عاجل من الأرصاد اليمني…أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب عدة محافظات الحوثيون ينفون مقتل أحد أبرز قيادتها و يكشفون طريقة الرد على إسرائيل غزة تحت النار.. الاحتلال يوسّع هجماته ويقلّص المساعدات الإنسانية شمال القطاع واشنطن تلغي تأشيرات دخول مسؤولين فلسطينيين قبيل الجمعية الأممية تركيا تصفع إسرائيل بقوة.. أنقرة تغلق مرافئها وأجواءها وتعلن القطيعة الكاملة ضربة جوية مدمّرة في صنعاء.. إسرائيل تعلن استهداف كبار قادة الحوثي ومصادر تتحدث عن قتلى أول رسالة من القسام بعد كمين حي الزيتون.. هل نجحت عملية الأسر
نصبت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" كمينا لقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، في حي الزيتون وسط مدينة غزة، أسفر عن سقوط عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.
ووفقا للمركز الفلسطيني للإعلام فقد أسفر الكمين عن مقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى فقدان أربعة جنود؛ قالت اسرائيل أنها تبحث عنهم، وخشيت أن يكونوا قد وقعوا بيد حماس.
ونشرت كتائب القسام عبر قناتها في "تلغرام" صورة تحمل عبارة: "نذكر من ينسى.. الموت أو الأسر"، مؤكدة أن مقاتليها في حالة استنفار وجهوزية عالية لمواجهة القوات الإسرائيلية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت مساء يوم الجمعة بوقوع عدة أحداث أمنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.
ووصفت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية، الحدث في حي الزيتون بأنه من أصعب الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023.