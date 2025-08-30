تحذير عاجل من الأرصاد اليمني…أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب عدة محافظات الحوثيون ينفون مقتل أحد أبرز قيادتها و يكشفون طريقة الرد على إسرائيل غزة تحت النار.. الاحتلال يوسّع هجماته ويقلّص المساعدات الإنسانية شمال القطاع واشنطن تلغي تأشيرات دخول مسؤولين فلسطينيين قبيل الجمعية الأممية تركيا تصفع إسرائيل بقوة.. أنقرة تغلق مرافئها وأجواءها وتعلن القطيعة الكاملة ضربة جوية مدمّرة في صنعاء.. إسرائيل تعلن استهداف كبار قادة الحوثي ومصادر تتحدث عن قتلى أول رسالة من القسام بعد كمين حي الزيتون.. هل نجحت عملية الأسر الحوثيون يطيحون بذكرى ثورة 26سبتمبر من ذاكرة اليمن: تقويم حوثي بلا ثورة ولا وطن تعرف على تفاصيل مباريات الدور الأول في دوري أبطال أوروبا وآلية النظام الجديد 8 قاضيات يمنيات في مهمة تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط
توقّع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن هطول أمطار متباينة الشدة خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى حد الغزارة في بعض المناطق.
وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بعواصف رعدية شديدة، مع احتمالية تساقط حبات البرد في بعض المحافظات.
وتشمل المناطق المتأثرة محافظات البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، صنعاء، عمران، صعدة، والحديدة. كما من المتوقع أن تشهد أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة أمطاراً متفرقة قد يرافقها رعد في بعض الأحيان.
وحذّر المركز المواطنين وسائقي المركبات من مخاطر العواصف الرعدية، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ونبّه إلى ضرورة تجنب عبور مجاري السيول أثناء أو بعد هطول الأمطار، نظراً لخطورة الوضع.
وأكد على أهمية الابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة بسبب خطر انجراف التربة والانهيارات الصخرية. كما حذّر من الرياح الهابطة الشديدة وتساقط البرد، وما يرافقها من تدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمناطق الجبلية.
وشدّد المركز على ضرورة تجنب عبور الجسور الأرضية في المناطق المتأثرة بهذه الظروف الجوية الصعبة.
