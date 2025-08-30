تحذير عاجل من الأرصاد اليمني…أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب عدة محافظات

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -متابعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن هطول أمطار متباينة الشدة خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى حد الغزارة في بعض المناطق.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بعواصف رعدية شديدة، مع احتمالية تساقط حبات البرد في بعض المحافظات.

وتشمل المناطق المتأثرة محافظات البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، صنعاء، عمران، صعدة، والحديدة. كما من المتوقع أن تشهد أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة أمطاراً متفرقة قد يرافقها رعد في بعض الأحيان.

وحذّر المركز المواطنين وسائقي المركبات من مخاطر العواصف الرعدية، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ونبّه إلى ضرورة تجنب عبور مجاري السيول أثناء أو بعد هطول الأمطار، نظراً لخطورة الوضع.

وأكد على أهمية الابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة بسبب خطر انجراف التربة والانهيارات الصخرية. كما حذّر من الرياح الهابطة الشديدة وتساقط البرد، وما يرافقها من تدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمناطق الجبلية.

وشدّد المركز على ضرورة تجنب عبور الجسور الأرضية في المناطق المتأثرة بهذه الظروف الجوية الصعبة.

