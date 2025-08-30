الحوثيون ينفون مقتل أحد أبرز قيادتها و يكشفون طريقة الرد على إسرائيل غزة تحت النار.. الاحتلال يوسّع هجماته ويقلّص المساعدات الإنسانية شمال القطاع واشنطن تلغي تأشيرات دخول مسؤولين فلسطينيين قبيل الجمعية الأممية تركيا تصفع إسرائيل بقوة.. أنقرة تغلق مرافئها وأجواءها وتعلن القطيعة الكاملة ضربة جوية مدمّرة في صنعاء.. إسرائيل تعلن استهداف كبار قادة الحوثي ومصادر تتحدث عن قتلى أول رسالة من القسام بعد كمين حي الزيتون.. هل نجحت عملية الأسر الحوثيون يطيحون بذكرى ثورة 26سبتمبر من ذاكرة اليمن: تقويم حوثي بلا ثورة ولا وطن تعرف على تفاصيل مباريات الدور الأول في دوري أبطال أوروبا وآلية النظام الجديد 8 قاضيات يمنيات في مهمة تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط ثورة الألفية في الملاعب الفرنسية... ستراسبورغ يصنع التاريخ بتشكيلة من مواليد 2000
نفت المليشيات الحوثية الأنباء التي تحدثت عن مقتل ما يسمى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري في غارة جوية إسرائيلية، مؤكدة أن ما يُتداول لا أساس له من الصحة.
وقال الغماري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للجماعة، إن استهداف ما وصفه بـ"العدو الصهيوني" للأحياء المدنية في صنعاء لن يمر دون رد، مشدداً على أن اليمن ثابت في موقفه الداعم لغزة مهما بلغت التضحيات.
وأضاف أن "التصعيد الصهيوني ضد غزة أو تجاه اليمن لا يعكس قوة بل يكشف عن عجز وفشل في تحقيق أهدافه على المدى البعيد".