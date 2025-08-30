الحوثيون ينفون مقتل أحد أبرز قيادتها و يكشفون طريقة الرد على إسرائيل

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

نفت المليشيات الحوثية الأنباء التي تحدثت عن مقتل ما يسمى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري في غارة جوية إسرائيلية، مؤكدة أن ما يُتداول لا أساس له من الصحة.

وقال الغماري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للجماعة، إن استهداف ما وصفه بـ"العدو الصهيوني" للأحياء المدنية في صنعاء لن يمر دون رد، مشدداً على أن اليمن ثابت في موقفه الداعم لغزة مهما بلغت التضحيات.

وأضاف أن "التصعيد الصهيوني ضد غزة أو تجاه اليمن لا يعكس قوة بل يكشف عن عجز وفشل في تحقيق أهدافه على المدى البعيد".