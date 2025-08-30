غزة تحت النار.. الاحتلال يوسّع هجماته ويقلّص المساعدات الإنسانية شمال القطاع

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قُتل 10 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من مدينة غزة، بينها مخيم النصيرات ومنطقة الكرامة وشارع الوحدة، فيما واصل الجيش الإسرائيلي تقليص تدفق المساعدات إلى شمال القطاع، بالتزامن مع تصعيد عملياته تمهيداً لاحتلال المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن 5 أشخاص استشهدوا جراء قصف منزل لعائلة الحافي في مخيم النصيرات، فيما قُتل 3 آخرون في غارات على منطقة الكرامة وبرج «شوا وحصري» وسط غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن مقتل 79 شخصاً على الأقل يوم الجمعة وحده، غالبيتهم في مدينة غزة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، تستعد تل أبيب لوقف إسقاط المساعدات جواً عن مدينة غزة وتقليص تدفقها إلى الشمال، في خطوة تهدف إلى دفع السكان نحو النزوح جنوباً، ما قد يطال نحو 800 ألف شخص.

من جانبها، طالبت وكالة «الأونروا» برفع الحظر الإسرائيلي عن دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن مستودعاتها في مصر والأردن جاهزة لنقل 6 آلاف شاحنة محملة بالإمدادات، مشيرة إلى امتلاكها نظاماً فعالاً لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع.

وفي تطور متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة غزة «منطقة قتال خطيرة»، وعلّق الهدنة الإنسانية المؤقتة داخلها، بالتزامن مع استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعداداً لتوسيع العمليات.

وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة منذ هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر 251 آخرين، فيما ردت تل أبيب بحملة عسكرية دموية أوقعت حتى الآن أكثر من 63 ألف قتيل فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.