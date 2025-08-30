واشنطن تلغي تأشيرات دخول مسؤولين فلسطينيين قبيل الجمعية الأممية تركيا تصفع إسرائيل بقوة.. أنقرة تغلق مرافئها وأجواءها وتعلن القطيعة الكاملة ضربة جوية مدمّرة في صنعاء.. إسرائيل تعلن استهداف كبار قادة الحوثي ومصادر تتحدث عن قتلى أول رسالة من القسام بعد كمين حي الزيتون.. هل نجحت عملية الأسر الحوثيون يطيحون بذكرى ثورة 26سبتمبر من ذاكرة اليمن: تقويم حوثي بلا ثورة ولا وطن تعرف على تفاصيل مباريات الدور الأول في دوري أبطال أوروبا وآلية النظام الجديد 8 قاضيات يمنيات في مهمة تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط ثورة الألفية في الملاعب الفرنسية... ستراسبورغ يصنع التاريخ بتشكيلة من مواليد 2000 تل أبيب تكشف عن قائمة القيادات العليا التي تم تصفيتها في الغارات الجوية بصنعاء وتصفها بأنها غارات دقيقة جدا مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
في تصعيد غير مسبوق، وجّهت أنقرة ضربة موجعة لتل أبيب بإغلاق جميع المرافئ والمجال الجوي التركي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، لتعلن عملياً شلّ أي حركة إسرائيلية عبر أراضيها أو أجوائها.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأمام البرلمان التركي في جلسة استثنائية خُصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن بلهجة صارمة: «لن نسمح لسفنهم بدخول مرافئنا، ولن نسمح لطائراتهم بعبور أجوائنا... تركيا أغلقت أبوابها تماماً أمام إسرائيل».
الخطوة التركية جاءت بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تبنّى فيها مزاعم «إبادة الأرمن» على يد العثمانيين، الأمر الذي اعتبرته أنقرة استفزازاً سافراً وعدواناً على تاريخها.
دبلوماسيون أكدوا أن القرار يشمل أيضاً الرحلات الرسمية الإسرائيلية، فيما سبق لتركيا أن منعت مرور طائرة تقل وفداً إسرائيلياً في أبريل الماضي، وهو ما تسبب لاحقاً في إلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان.
بهذا الإجراء الناري، تدخل العلاقات التركية ـ الإسرائيلية مرحلة صدام مباشر، وصفه محللون بأنه «الأعنف منذ أكثر من عشرين عاماً».