تركيا تصفع إسرائيل بقوة.. أنقرة تغلق مرافئها وأجواءها وتعلن القطيعة الكاملة

في تصعيد غير مسبوق، وجّهت أنقرة ضربة موجعة لتل أبيب بإغلاق جميع المرافئ والمجال الجوي التركي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، لتعلن عملياً شلّ أي حركة إسرائيلية عبر أراضيها أو أجوائها.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأمام البرلمان التركي في جلسة استثنائية خُصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن بلهجة صارمة: «لن نسمح لسفنهم بدخول مرافئنا، ولن نسمح لطائراتهم بعبور أجوائنا... تركيا أغلقت أبوابها تماماً أمام إسرائيل».

الخطوة التركية جاءت بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تبنّى فيها مزاعم «إبادة الأرمن» على يد العثمانيين، الأمر الذي اعتبرته أنقرة استفزازاً سافراً وعدواناً على تاريخها.

دبلوماسيون أكدوا أن القرار يشمل أيضاً الرحلات الرسمية الإسرائيلية، فيما سبق لتركيا أن منعت مرور طائرة تقل وفداً إسرائيلياً في أبريل الماضي، وهو ما تسبب لاحقاً في إلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان.

بهذا الإجراء الناري، تدخل العلاقات التركية ـ الإسرائيلية مرحلة صدام مباشر، وصفه محللون بأنه «الأعنف منذ أكثر من عشرين عاماً».