ضربة جوية مدمّرة في صنعاء.. إسرائيل تعلن استهداف كبار قادة الحوثي ومصادر تتحدث عن قتلى

أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الجمعة، أنه شنّ غارة جوية معقدة على مجمع في صنعاء، استهدفت قيادات بارزة في جماعة الحوثي، بينهم وزير الدفاع في الجماعة أسعد الشرقبي ورئيس الأركان محمد عبدالكريم الغماري، مؤكداً أنه بانتظار نتائج مؤكدة للعملية.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الضربة الجوية نُفذت بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة، وُصفت بأنها «فرصة سانحة»، مضيفاً أن المقاتلات تحركت بسرعة وفي التوقيت المناسب.
ونقلت مصادر يمنية لـ«رويترز» أن الشرقبي قُتل خلال الغارات، فيما استهدفت ضربة أخرى موقعاً عسكرياً يرتاده الغماري.
في المقابل، نفت وكالة أنباء تابعة للجماعة صحة تقارير عن سقوط قيادات عسكرية في صنعاء.
وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، التي تقول إنها تعترض معظمها، وتردّ بتنفيذ ضربات على مواقع خاضعة لسيطرة الجماعة، بينها ميناء الحديدة الحيوي.