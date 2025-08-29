تعرف على تفاصيل مباريات الدور الأول في دوري أبطال أوروبا وآلية النظام الجديد

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أجريت، يوم الخميس، بإمارة موناكو، قرعة الدور الرئيسي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمشاركة 36 فريقا، تم تقسيمها إلى 4 أوعية بواقع 9 أندية في كل مستوى حسب تصنيفها.

وبحسب النظام الجديد الذي يتم تطبيقه للموسم الثاني تواليا، يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، 4 منها بملعبه، و4 أخرى خارجه مع مراعاة مواجهة فريقين من كل مستوى من الأوعية الأربعة.

وأسفرت قرعة البطولة لفرق المستوى الأول عن مواجهات صعبة لباريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، حيث يستضيف بملعبه بايرن ميونخ، وأتالانتا، وتوتنهام ونيوكاسل، فيما سيخرج لملاقاة برشلونة، وسبورتينغ لشبونة، وباير ليفركوزن، وأتلتيك بلباو خارج ملعبه.

ويستضيف إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل النسخة الماضية، أندية ليفربول، وأرسنال، وسلافيا براغ، وقايرات ألماتي بملعبه، فيما يغادر إيطاليا لمواجهة بوروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد، وأياكس، وسانت غيلواز.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي للبطولة بـ15 لقبا، بملعبه مع مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وأولمبيك مارسيليا، وموناكو، فيما يشد الرحال لمواجهة ليفربول، وبنفيكا، وأولمبياكوس، وقايرات ألماتي.

ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند، وباير ليفركوزن، ونابولي، وغالاطة سراي بملعبه، وريال مدريد، وفياريال، وبودو غليمت، وموناكو خارج ملعبه.

ويستضيف برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان، وآينتراخت فرانكفورت، وأولمبياكوس، وكوبنهاغن بملعبه، ويواجه تشيلسي، وكلوب بروج، وسلافيا براغ، ونيوكاسل خارج ملعبه.

ويلعب بايرن ميونخ بملعبه مع أندية تشيلسي، وكلوب بروج، وسبورتنغ لشبونة، وسانت غيلواز، بينما يواجه باريس سان جيرمان، وأرسنال، وإيندهوفن، وبافوس خارج ملعبه.

ويخوض ليفربول الإنجليزي بملعبه مواجهات أمام أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإيندهوفن، وكاراباخ أغدام، فيما يشد الرحال لمواجهة إنتر ميلان آينتراخت فرانكفورت، وأولمبيك مارسيليا، وغالاطة سراي خارج ملعبه.

ويلتقي بوروسيا دورتموند، مع أندية إنتر ميلان وفياريال، وبودو غليمت، وأتلتيك بلباو بملعبه، فيما يرحل لمواجهة مانشستر سيتي ويوفنتوس وتوتنهام، وكوبنهاغن خارج ملعبه.

ويواجه تشيلسي بملعبه أندية برشلونة، وبنفيكا، وأياكس، وبافوس، ويحل ضيفا على بايرن ميونخ، وأتالانتا، ونابولي، وكاراباخ أغدام خارج ملعبه.

أما ممثل الكرة التركية الوحيد في المسابقة فريق غالاطة سراي فسيواجه ليفربول وأتلتيكو مدريد وبودو غليمت، وسانت غيلواز بملعبه، ويلتقي خارج ملعبه مع مانشستر سيتي، وآينتراخت فرانكفورت، وأياكس، وموناكو.

وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، على أن تكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.

أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في دوري الأبطال من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية في الفترة من 16 سبتمبر/أيلول 2025 وحتى 28 يناير/كانون الثاني 2026.