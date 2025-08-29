 8 قاضيات يمنيات في مهمة تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان فعاليات برنامج "شيراكا" للقيادة النسائية، بمشاركة 15 قاضية " 8 قاضيات يمنيات و 7 قاضيات اردنيات" في خطوة غير مسبوقة لتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار القضائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

البرنامج، الذي نفذه مركز التعاون القانوني الدولي بدعم من وزارة الخارجية الهولندية وبالتعاون مع وزارتي العدل في اليمن والأردن، امتد على مدار ستة أيام، وركّز على تطوير مهارات التفاوض، واتخاذ القرار الجماعي، والتعامل مع التحديات المعقدة في البيئات القضائية المتغيرة.

وشهدت الورش التدريبية مزيجًا من الجلسات النظرية والتطبيقات العملية، تناولت استراتيجيات القيادة القضائية المرنة، وإدارة المواقف الصعبة، بما يعزز قدرة القاضيات على إنفاذ القانون، ويرسّخ ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

البرنامج لم يكن مجرد تدريب، بل منصة لإطلاق جيل جديد من القيادات النسائية القضائية القادرات على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعاتهن، وسط دعم دولي وإقليمي متزايد لدور المرأة في العدالة.