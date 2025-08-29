8 قاضيات يمنيات في مهمة تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط ثورة الألفية في الملاعب الفرنسية... ستراسبورغ يصنع التاريخ بتشكيلة من مواليد 2000 تل أبيب تكشف عن قائمة القيادات العليا التي تم تصفيتها في الغارات الجوية بصنعاء وتصفها بأنها غارات دقيقة جدا مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة عملية نوعية تعري شبكات التهريب وتنجح في مصادر أكثر من 28 ألف قرص مخدر مورينيو يودّع فناربخشه... نهاية مبكرة لحلم إسطنبول الكبير رحيل الشيخ العيسوي... داعية الأزهر الذي اختار اليمن وطنًا ومصيرًا دوافع قرار فصل أحمد علي صالح من المؤتمر الشعبي العام وردود قيادات الحزب مجلس التعاون الخليجي والإدارة الامريكية يبحثان مستقبل اليمن: دعم القيادة الرئاسية ومسار الحل السياسي عدن نت 4G.. انطلاقة جديدة للإنترنت في أربع محافظات جنوبية
اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان فعاليات برنامج "شيراكا" للقيادة النسائية، بمشاركة 15 قاضية " 8 قاضيات يمنيات و 7 قاضيات اردنيات" في خطوة غير مسبوقة لتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار القضائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
البرنامج، الذي نفذه مركز التعاون القانوني الدولي بدعم من وزارة الخارجية الهولندية وبالتعاون مع وزارتي العدل في اليمن والأردن، امتد على مدار ستة أيام، وركّز على تطوير مهارات التفاوض، واتخاذ القرار الجماعي، والتعامل مع التحديات المعقدة في البيئات القضائية المتغيرة.
وشهدت الورش التدريبية مزيجًا من الجلسات النظرية والتطبيقات العملية، تناولت استراتيجيات القيادة القضائية المرنة، وإدارة المواقف الصعبة، بما يعزز قدرة القاضيات على إنفاذ القانون، ويرسّخ ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
البرنامج لم يكن مجرد تدريب، بل منصة لإطلاق جيل جديد من القيادات النسائية القضائية القادرات على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعاتهن، وسط دعم دولي وإقليمي متزايد لدور المرأة في العدالة.