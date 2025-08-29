ثورة الألفية في الملاعب الفرنسية... ستراسبورغ يصنع التاريخ بتشكيلة من مواليد 2000

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 135

دخل نادي ستراسبورغ الفرنسي تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، بعدما خاض مباراته أمام ميتز في افتتاح الدوري الفرنسي بتشكيلة كاملة من اللاعبين المولودين بعد عام 2000، ليصبح أول نادٍ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يحقق هذا الإنجاز الفريد، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

المدرب ليام روسينيور واصل المغامرة الشبابية في مواجهة بروندبي النرويجي ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، ثم كررها أمام نانت في الجولة الثانية من "الليغ 1"، حيث بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية 20 عامًا و4 أيام، في رقم قياسي جديد حطم الرقم السابق المسجل منذ 78 عامًا.

باستثناء الحارس السويدي المخضرم كارل-يوهان جونسون (35 عامًا)، ضمت التشكيلة 10 لاعبين من مواليد القرن الـ21، وكان الأرجنتيني خواكين بانيشيلي (22 عامًا) الأكبر سنًا بين لاعبي الميدان.

هذا التحول الجذري في سياسة النادي جاء بعد استحواذ مجموعة "بلو كو" المالكة لنادي تشلسي الإنجليزي، على ستراسبورغ قبل عامين، حيث وصف رئيس النادي مارك كيلر الخطوة بأنها بداية فصل جديد في مسيرة الفريق، قائلاً: "وضعنا أساسًا قويًا، وإذا أردنا رفع النادي إلى بُعد جديد، كان لزامًا علينا أن نترافق مع هيكل صلب يدعم تطورنا وطموحنا".

المدرب روسينيور عبّر عن حماسه تجاه التجربة قائلاً: "لدينا مجموعة شابة وهذا يعجبني كثيرًا. لدي ثقة كبيرة بالمستقبل نظراً لما حققناه في فترة قصيرة".

وبالفعل، أنهى الفريق موسم 2024-2025 في المركز السابع، ويواصل بدايته القوية في الموسم الجديد 2025-2026، محتلاً المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين، خلف ليون وتولوز وباريس سان جيرمان بفارق الأهداف فقط.