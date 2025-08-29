8 قاضيات يمنيات في مهمة تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط ثورة الألفية في الملاعب الفرنسية... ستراسبورغ يصنع التاريخ بتشكيلة من مواليد 2000 تل أبيب تكشف عن قائمة القيادات العليا التي تم تصفيتها في الغارات الجوية بصنعاء وتصفها بأنها غارات دقيقة جدا مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة عملية نوعية تعري شبكات التهريب وتنجح في مصادر أكثر من 28 ألف قرص مخدر مورينيو يودّع فناربخشه... نهاية مبكرة لحلم إسطنبول الكبير رحيل الشيخ العيسوي... داعية الأزهر الذي اختار اليمن وطنًا ومصيرًا دوافع قرار فصل أحمد علي صالح من المؤتمر الشعبي العام وردود قيادات الحزب مجلس التعاون الخليجي والإدارة الامريكية يبحثان مستقبل اليمن: دعم القيادة الرئاسية ومسار الحل السياسي عدن نت 4G.. انطلاقة جديدة للإنترنت في أربع محافظات جنوبية
دخل نادي ستراسبورغ الفرنسي تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، بعدما خاض مباراته أمام ميتز في افتتاح الدوري الفرنسي بتشكيلة كاملة من اللاعبين المولودين بعد عام 2000، ليصبح أول نادٍ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يحقق هذا الإنجاز الفريد، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
المدرب ليام روسينيور واصل المغامرة الشبابية في مواجهة بروندبي النرويجي ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، ثم كررها أمام نانت في الجولة الثانية من "الليغ 1"، حيث بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية 20 عامًا و4 أيام، في رقم قياسي جديد حطم الرقم السابق المسجل منذ 78 عامًا.
باستثناء الحارس السويدي المخضرم كارل-يوهان جونسون (35 عامًا)، ضمت التشكيلة 10 لاعبين من مواليد القرن الـ21، وكان الأرجنتيني خواكين بانيشيلي (22 عامًا) الأكبر سنًا بين لاعبي الميدان.
هذا التحول الجذري في سياسة النادي جاء بعد استحواذ مجموعة "بلو كو" المالكة لنادي تشلسي الإنجليزي، على ستراسبورغ قبل عامين، حيث وصف رئيس النادي مارك كيلر الخطوة بأنها بداية فصل جديد في مسيرة الفريق، قائلاً: "وضعنا أساسًا قويًا، وإذا أردنا رفع النادي إلى بُعد جديد، كان لزامًا علينا أن نترافق مع هيكل صلب يدعم تطورنا وطموحنا".
المدرب روسينيور عبّر عن حماسه تجاه التجربة قائلاً: "لدينا مجموعة شابة وهذا يعجبني كثيرًا. لدي ثقة كبيرة بالمستقبل نظراً لما حققناه في فترة قصيرة".
وبالفعل، أنهى الفريق موسم 2024-2025 في المركز السابع، ويواصل بدايته القوية في الموسم الجديد 2025-2026، محتلاً المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين، خلف ليون وتولوز وباريس سان جيرمان بفارق الأهداف فقط.