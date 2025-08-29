مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

آخر الاخبار

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ميلان وليتشي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ولقاء الهلال ضد الرياض فى الدوري السعودي، إلى جانب مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كريمونيزي X ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

 

ليتشي X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي X ليفانتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

 

فالنسيا X خيتافي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الهلال X الرياض – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC 1

 

الشباب X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2

 

التعاون X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج X سانت باولي – الساعة 9:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1

 

الاتحاد X إنبي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

 

البنك الأهلي X طلائع الجيش – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

 

مواعيد مباريات الدوري القطري

العربي X أم صلال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

 

الشحانية X الوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two

 

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين

السودان X السنغال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

