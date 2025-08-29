8 قاضيات يمنيات في مهمة تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط ثورة الألفية في الملاعب الفرنسية... ستراسبورغ يصنع التاريخ بتشكيلة من مواليد 2000 تل أبيب تكشف عن قائمة القيادات العليا التي تم تصفيتها في الغارات الجوية بصنعاء وتصفها بأنها غارات دقيقة جدا مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة عملية نوعية تعري شبكات التهريب وتنجح في مصادر أكثر من 28 ألف قرص مخدر مورينيو يودّع فناربخشه... نهاية مبكرة لحلم إسطنبول الكبير رحيل الشيخ العيسوي... داعية الأزهر الذي اختار اليمن وطنًا ومصيرًا دوافع قرار فصل أحمد علي صالح من المؤتمر الشعبي العام وردود قيادات الحزب مجلس التعاون الخليجي والإدارة الامريكية يبحثان مستقبل اليمن: دعم القيادة الرئاسية ومسار الحل السياسي عدن نت 4G.. انطلاقة جديدة للإنترنت في أربع محافظات جنوبية
تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ميلان وليتشي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ولقاء الهلال ضد الرياض فى الدوري السعودي، إلى جانب مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كريمونيزي X ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD
ليتشي X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إلتشي X ليفانتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X خيتافي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الهلال X الرياض – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC 1
الشباب X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2
التعاون X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هامبورج X سانت باولي – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1
الاتحاد X إنبي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1
البنك الأهلي X طلائع الجيش – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2
مواعيد مباريات الدوري القطري
العربي X أم صلال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one
الشحانية X الوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two
مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين
السودان X السنغال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5