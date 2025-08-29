عملية نوعية تعري شبكات التهريب وتنجح في مصادر أكثر من 28 ألف قرص مخدر

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 356

نفذت قوات العمالقة الجنوبية، اليوم الجمعة، عملية أمنية نوعية في إحدى المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب، أسفرت عن مداهمة وكر لتهريب المخدرات وضبط كمية ضخمة من العقاقير المخدرة.

وقال مصدر أمني في العمالقة إن القوة تمكنت من ضبط 28 ألفًا و450 قرصًا من مادة "البريجابالين" المحظورة، كانت معدة للتوزيع عبر شبكات تهريب تنشط في السواحل الغربية. وأضاف أن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي ومتابعة دقيقة لتحركات المهربين.

وأشار المصدر إلى أن القوات ألقت القبض على عدد من المتورطين في عملية التهريب، وتم تحريز المضبوطات وفتح محاضر رسمية تمهيدًا لإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكد أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات العمالقة الجنوبية لمكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة، خاصة في المناطق الاستراتيجية القريبة من الممرات الدولية.

وجاءت هذه العملية بعد يومين فقط من ضبط قارب يحمل 150 ألف حبة مخدرة من نوع “كبتاغون” قبالة سواحل لحج، حيث قادت التحقيقات مع المهربين إلى اكتشاف الموقع الذي استُخدم لتخزين شحنة “البريجابالين”، ما يعكس تكامل الجهود الأمنية في ملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها.

ويُذكر أن مضيق باب المندب يشهد من حين لآخر محاولات لتهريب المخدرات والأسلحة، نظرًا لموقعه الجغرافي الحيوي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.