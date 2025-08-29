8 قاضيات يمنيات في مهمة تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط ثورة الألفية في الملاعب الفرنسية... ستراسبورغ يصنع التاريخ بتشكيلة من مواليد 2000 تل أبيب تكشف عن قائمة القيادات العليا التي تم تصفيتها في الغارات الجوية بصنعاء وتصفها بأنها غارات دقيقة جدا مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة عملية نوعية تعري شبكات التهريب وتنجح في مصادر أكثر من 28 ألف قرص مخدر مورينيو يودّع فناربخشه... نهاية مبكرة لحلم إسطنبول الكبير رحيل الشيخ العيسوي... داعية الأزهر الذي اختار اليمن وطنًا ومصيرًا دوافع قرار فصل أحمد علي صالح من المؤتمر الشعبي العام وردود قيادات الحزب مجلس التعاون الخليجي والإدارة الامريكية يبحثان مستقبل اليمن: دعم القيادة الرئاسية ومسار الحل السياسي عدن نت 4G.. انطلاقة جديدة للإنترنت في أربع محافظات جنوبية
أعلن نادي فناربخشه التركي، اليوم الجمعة، انفصاله رسميًا عن المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، بعد أقل من موسم على توليه قيادة الفريق، في خطوة مفاجئة أنهت آمال الجماهير بعودة الفريق إلى منصات التتويج.
وكان مورينيو قد تعاقد مع فناربخشه في يونيو 2024، عقب رحيله عن نادي روما الإيطالي، وسط ترحيب جماهيري واسع في إسطنبول، حيث عُوّل عليه لكسر هيمنة غلطة سراي على الدوري التركي.
لكن البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم، إلى جانب الإخفاق الأوروبي المبكر، وضعت المدرب البرتغالي تحت ضغط متزايد، انتهى بإعلان النادي عبر منصة "إكس":
"انفصل المدرب جوزيه مورينيو الذي تولى المسؤولية من بداية موسم 2024-2025 عن النادي. نشكره على جهوده ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم."
مورينيو كان قد خلف المدرب الوطني إسماعيل كارتال، في خطوة اعتُبرت حينها تحولًا استراتيجيًا في مسار النادي، غير أن النتائج لم تكن على قدر التطلعات.
ولم يكشف فناربخشه حتى الآن عن هوية المدرب الجديد، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير بشأن مستقبل الفريق في ظل المنافسة المحلية والأوروبية.