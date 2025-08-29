مورينيو يودّع فناربخشه... نهاية مبكرة لحلم إسطنبول الكبير

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 239

أعلن نادي فناربخشه التركي، اليوم الجمعة، انفصاله رسميًا عن المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، بعد أقل من موسم على توليه قيادة الفريق، في خطوة مفاجئة أنهت آمال الجماهير بعودة الفريق إلى منصات التتويج.

وكان مورينيو قد تعاقد مع فناربخشه في يونيو 2024، عقب رحيله عن نادي روما الإيطالي، وسط ترحيب جماهيري واسع في إسطنبول، حيث عُوّل عليه لكسر هيمنة غلطة سراي على الدوري التركي.

لكن البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم، إلى جانب الإخفاق الأوروبي المبكر، وضعت المدرب البرتغالي تحت ضغط متزايد، انتهى بإعلان النادي عبر منصة "إكس":

"انفصل المدرب جوزيه مورينيو الذي تولى المسؤولية من بداية موسم 2024-2025 عن النادي. نشكره على جهوده ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم."

مورينيو كان قد خلف المدرب الوطني إسماعيل كارتال، في خطوة اعتُبرت حينها تحولًا استراتيجيًا في مسار النادي، غير أن النتائج لم تكن على قدر التطلعات.

ولم يكشف فناربخشه حتى الآن عن هوية المدرب الجديد، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير بشأن مستقبل الفريق في ظل المنافسة المحلية والأوروبية.