رحيل الشيخ العيسوي... داعية الأزهر الذي اختار اليمن وطنًا ومصيرًا

توفي الداعية المصري اليمني، الشيخ محمد بن إبراهيم العيسوي، يوم الخميس في العاصمة صنعاء، بعد رحلة دعوية امتدت لأكثر من أربعة عقود، قضاها في خدمة الإسلام والدعوة إلى الله، خطيبًا ومربيًا ومؤلفًا.

وقالت مصادر متطابقة إن الشيخ العيسوي، إمام وخطيب جامع الشهداء بصنعاء، فارق الحياة إثر مرض عضال ألمّ به، تاركًا خلفه إرثًا دعويًا وروحيًا عميقًا في وجدان اليمنيين.

الشيخ العيسوي، المولود في مصر، قدم إلى اليمن عام 1980 ضمن بعثة من علماء الأزهر الشريف، واستهل مسيرته الدعوية في محافظة الحديدة، ثم انتقل إلى تعز، قبل أن يستقر في صنعاء، حيث تولى الخطابة في جامع العاقل ثم جامع الشهداء، ليصبح أحد أبرز الأصوات المنبرية في البلاد.

وخلال مسيرته، تقلّد مناصب رسمية منها مستشار للسفارة المصرية في اليمن، ومستشار لوزير الأوقاف، وخبير في وزارة الأوقاف والإرشاد، وله مؤلفات دعوية وفكرية منها "ردود على شبهات في السنة" و"زاد الخطيب"، إلى جانب برامج تلفزيونية وخطب منبرية مؤثرة.

وفي وداعه، كتب الصحفي موسى النمراني: "الشيخ المصري مولدًا وتعليمًا، اليمني حياةً وموتًا، قدم إلى اليمن فآثر البقاء بين أهله، وكان حاضر القلب واللسان، صادق العطاء، محبوبًا من الناس، ومحل احترام من العلماء وطلابه".

وأضاف: "لقد فقدت المنابر برحيله خطيبًا وعالمًا، وفقدت الدعوة شيخًا نقيّ الروح، كما فقد المجتمع علمًا من أعلامه الذين ربطوا بين مصر واليمن بروح الأخوة والإيمان".