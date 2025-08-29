مجلس التعاون الخليجي والإدارة الامريكية يبحثان مستقبل اليمن: دعم القيادة الرئاسية ومسار الحل السياسي

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 169

جدد مجلس التعاون الخليجي تأكيده على دعم الجمهورية اليمنية بما يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها، وذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، بالقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، في العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت الأمانة العامة للمجلس بأن اللقاء تناول أبرز التحديات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والإنسانية والمعيشية، إلى جانب جهود الإغاثة المشتركة بين دول الخليج والولايات المتحدة.

كما شدد البديوي على ما ورد في بيان الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي (ديسمبر 2024 - الكويت)، والذي أكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

البيان الخليجي أعاد التأكيد على دعم المساعي الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل، يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يصون سيادة اليمن ووحدته واستقلاله.