عدن نت 4G.. انطلاقة جديدة للإنترنت في أربع محافظات جنوبية

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة المؤقتة عدن، استكمال المرحلة الثانية من مشروع "عدن نت" والتهيؤ لتدشين مبيعات خدمة الإنترنت بتقنية الجيل الرابع (4G) في محافظات عدن وأبين ولحج وحضرموت.

وأوضح وزير الاتصالات واعد باذيب، في تصريح لوكالة "سبأ"، أن التوسعة تمت برعاية مجلس القيادة الرئاسي وإشراف رئيس الوزراء، ضمن خطة وطنية تهدف إلى توفير خدمات إنترنت حديثة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والقطاعات المختلفة وفق المعايير الدولية.

وأكد الوزير أن المشروع يسعى إلى تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل على استكمال التوسعة لتشمل محافظات أخرى خلال المراحل القادمة، بما يعزز السيادة الوطنية على قطاع الاتصالات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة آليات البيع ونقاط التوزيع التي ستُعلن لاحقاً عبر قنواتها الرسمية.