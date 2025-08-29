مورينيو يودّع فناربخشه... نهاية مبكرة لحلم إسطنبول الكبير رحيل الشيخ العيسوي... داعية الأزهر الذي اختار اليمن وطنًا ومصيرًا دوافع قرار فصل أحمد علي صالح من المؤتمر الشعبي العام وردود قيادات الحزب مجلس التعاون الخليجي والإدارة الامريكية يبحثان مستقبل اليمن: دعم القيادة الرئاسية ومسار الحل السياسي عدن نت 4G.. انطلاقة جديدة للإنترنت في أربع محافظات جنوبية ما حقيقة مصرع رئيس حكومة الحوثيين بصنعاء؟ 28 ألف شاب وفتاة يختتمون الفعاليات الصيفية في مأرب ... مخيمات تصنع الوعي وتحمي الهوية التكتل الوطني يرسم خارطة شراكة دولية لتأهيل الأحزاب ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالي يدفع بتعزيزات ثقيلة إلى جبهة لودر وسط توتر أمني ومطالب شعبية بفتح الطريق تحذير جوي وبحري شامل: أمطار غزيرة ورياح شديدة تهدد مناطق واسعة في اليمن.. عاجل
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة المؤقتة عدن، استكمال المرحلة الثانية من مشروع "عدن نت" والتهيؤ لتدشين مبيعات خدمة الإنترنت بتقنية الجيل الرابع (4G) في محافظات عدن وأبين ولحج وحضرموت.
وأوضح وزير الاتصالات واعد باذيب، في تصريح لوكالة "سبأ"، أن التوسعة تمت برعاية مجلس القيادة الرئاسي وإشراف رئيس الوزراء، ضمن خطة وطنية تهدف إلى توفير خدمات إنترنت حديثة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والقطاعات المختلفة وفق المعايير الدولية.
وأكد الوزير أن المشروع يسعى إلى تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل على استكمال التوسعة لتشمل محافظات أخرى خلال المراحل القادمة، بما يعزز السيادة الوطنية على قطاع الاتصالات.
ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة آليات البيع ونقاط التوزيع التي ستُعلن لاحقاً عبر قنواتها الرسمية.