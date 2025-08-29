ما حقيقة مصرع رئيس حكومة الحوثيين بصنعاء؟

الجمعة 29 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

تواترت أنباء - غير مؤكدة- عن مصرع رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أحمد غالب الرهوي، في هجمات اسرائيلية طالت مساء امس العاصمة صنعاء.

والرهوي، من مواليد منطقة خنفر محافظة أبين، جنوب اليمن، عينه الحوثيون محافظا لأبين قبل تعيينه رئيسا لحكومتهم في اغسطس 2024.

ولم يصدر شيء رسمي يؤكد أو ينفي خبر مقتل الرهوي.

وكانت اسرائيل، قالت امس ان هدف الهجمات على صنعاء، قادة حوثيين عسكريين ومسؤولين في حكومة الحوثي غير المعترف بها.

الحوثيون سارعوا لنفي أي استهداف لقيادات في الجماعة.

وقالت مصادر محلية، لمأرب برس، إن غارة للاحتلال استهدفت مبنى يقطن فيه مشرف حوثي بحي حدة، يدعى زباره، اثناء جلسة مقيل، بحضور عدد من عناصر الجماعة، لم يعرف هويتهم أو منصبهم.

واليوم الجمعة، كشفت مصادر مقربة من الحوثيين عن مقتل الرهوي، وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عدد من مرافقي الرهوي قتلوا أيضا في القصف، الذي جاء ضمن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة صنعاء، الخميس.