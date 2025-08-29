ما حقيقة مصرع رئيس حكومة الحوثيين بصنعاء؟ 28 ألف شاب وفتاة يختتمون الفعاليات الصيفية في مأرب ... مخيمات تصنع الوعي وتحمي الهوية التكتل الوطني يرسم خارطة شراكة دولية لتأهيل الأحزاب ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالي يدفع بتعزيزات ثقيلة إلى جبهة لودر وسط توتر أمني ومطالب شعبية بفتح الطريق تحذير جوي وبحري شامل: أمطار غزيرة ورياح شديدة تهدد مناطق واسعة في اليمن.. عاجل وزير الدفاع من المكلا: حضرموت خط أحمر والدولة ستتصدى لأي تهديدات أمنية.. ومليشيات الحوثي تتخادم مع الإرهاب العليمي يطالب الإدارة الامريكية بضغوط قصوى على الحوثيين ويحذير من تجاهل خطر إيران 36 نادياً في سباق المجد الأوروبي: قرعة دوري الأبطال تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي خيانة أم توسع عالمي؟ الدوريات الإيطالية والإسبانية ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي المواقع المستهدفة في غارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء واسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال قادة حوثيين (صور)
تواترت أنباء - غير مؤكدة- عن مصرع رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أحمد غالب الرهوي، في هجمات اسرائيلية طالت مساء امس العاصمة صنعاء.
والرهوي، من مواليد منطقة خنفر محافظة أبين، جنوب اليمن، عينه الحوثيون محافظا لأبين قبل تعيينه رئيسا لحكومتهم في اغسطس 2024.
ولم يصدر شيء رسمي يؤكد أو ينفي خبر مقتل الرهوي.
وكانت اسرائيل، قالت امس ان هدف الهجمات على صنعاء، قادة حوثيين عسكريين ومسؤولين في حكومة الحوثي غير المعترف بها.
الحوثيون سارعوا لنفي أي استهداف لقيادات في الجماعة.
وقالت مصادر محلية، لمأرب برس، إن غارة للاحتلال استهدفت مبنى يقطن فيه مشرف حوثي بحي حدة، يدعى زباره، اثناء جلسة مقيل، بحضور عدد من عناصر الجماعة، لم يعرف هويتهم أو منصبهم.
واليوم الجمعة، كشفت مصادر مقربة من الحوثيين عن مقتل الرهوي، وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عدد من مرافقي الرهوي قتلوا أيضا في القصف، الذي جاء ضمن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة صنعاء، الخميس.