 28 ألف شاب وفتاة يختتمون الفعاليات الصيفية في مأرب ... مخيمات تصنع الوعي وتحمي الهوية

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 145

اختتمت اليوم في محافظة مأرب فعاليات وبرامج المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية للموسم الخامس، التي نظمتها لجنة المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية على مدى شهرين في مختلف مديريات المحافظة، بمشاركة 28,100 شاب وشابة.

البرنامج الذي امتد على مدار الصيف، شكّل منصة وطنية وتربوية لتعزيز الوعي، والهوية، والمهارات الحياتية، وسط إشادة واسعة من القيادات المحلية والمشاركين، لما حققه من أهداف استراتيجية في تحصين عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ولائهم الوطني.

وخلال الحفل الختامي الذي حضره عدد من مديري المكاتب التنفيذية والعلماء، أكد وكيل المحافظة للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، أن هذه المخيمات تمثل حاضنة وطنية لصقل المواهب، وغرس القيم، وبناء جيل واعٍ ومحصن ضد الانحرافات الفكرية، مشيدًا بمستوى التنظيم والأنشطة المتنوعة التي شملت مجالات معرفية ومهنية وتعليمية ورياضية وثقافية.

وأضاف الباكري أن المشاركين هم "جذوة اليمن المتوهجة"، و"وهج الجمهورية ومارد ثورتي سبتمبر وأكتوبر"، مؤكدًا أنهم من سيحملون راية النهوض الوطني ويحافظون على المكتسبات التاريخية.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور علي الرمال، إلى أن المخيمات نجحت في اكتشاف طاقات الشباب، وتوجيههم نحو الإبداع والمبادرة، وتنمية وعيهم الوطني والإنساني، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومعتدل، بعيدًا عن الغلو والتطرف الذي تروّج له مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما عبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة، مؤكدين أنها ساهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوسيع آفاقهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، مطالبين باستمرار هذه البرامج وتوسيع نطاقها في المستقبل.

واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين، وسط عروض شبابية وأناشيد وطنية وقصائد شعرية جسدت روح الانتماء والتفاؤل.