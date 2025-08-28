التكتل الوطني يرسم خارطة شراكة دولية لتأهيل الأحزاب ومواجهة تحديات المرحلة

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء شراكات دولية فاعلة، عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لقاءً موسعًا مع المعهد الديمقراطي الوطني، لبحث آفاق التعاون المؤسسي والسياسي بين الجانبين.

وشارك في اللقاء كل من السيدة كنزة أقرطيط، المديرة القطرية الأولى للمعهد، والسيد جيف فوكس، المستشار السياسي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وإعادة بناء القدرات الحزبية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية في اليمن.

وأكد المجلس خلال اللقاء أهمية تطوير الأداء المؤسسي للتكتل، وتوسيع المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتأهيل الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.

كما استعرض الأعضاء مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مجددين دعمهم للشرعية الدستورية ممثلة بـ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومشيدين بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات العامة.

وفي السياق ذاته، ثمّن المجلس مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة الداعمة للشرعية اليمنية، ودورها في مواجهة الانقلاب الحوثي، إلى جانب دعمها الإنساني والسياسي في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.