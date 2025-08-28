28 ألف شاب وفتاة يختتمون الفعاليات الصيفية في مأرب ... مخيمات تصنع الوعي وتحمي الهوية التكتل الوطني يرسم خارطة شراكة دولية لتأهيل الأحزاب ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالي يدفع بتعزيزات ثقيلة إلى جبهة لودر وسط توتر أمني ومطالب شعبية بفتح الطريق تحذير جوي وبحري شامل: أمطار غزيرة ورياح شديدة تهدد مناطق واسعة في اليمن.. عاجل وزير الدفاع من المكلا: حضرموت خط أحمر والدولة ستتصدى لأي تهديدات أمنية.. ومليشيات الحوثي تتخادم مع الإرهاب العليمي يطالب الإدارة الامريكية بضغوط قصوى على الحوثيين ويحذير من تجاهل خطر إيران 36 نادياً في سباق المجد الأوروبي: قرعة دوري الأبطال تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي خيانة أم توسع عالمي؟ الدوريات الإيطالية والإسبانية ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي عاجل.. المواقع المستهدفة في غارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء واسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال قادة حوثيين (صور) إعلان قائمة الأولمبي اليمني لتصفيات آسيا: 23 مقاتلًا في مهمة التأهل من قلب فيتنام
في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء شراكات دولية فاعلة، عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لقاءً موسعًا مع المعهد الديمقراطي الوطني، لبحث آفاق التعاون المؤسسي والسياسي بين الجانبين.
وشارك في اللقاء كل من السيدة كنزة أقرطيط، المديرة القطرية الأولى للمعهد، والسيد جيف فوكس، المستشار السياسي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وإعادة بناء القدرات الحزبية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية في اليمن.
وأكد المجلس خلال اللقاء أهمية تطوير الأداء المؤسسي للتكتل، وتوسيع المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتأهيل الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.
كما استعرض الأعضاء مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مجددين دعمهم للشرعية الدستورية ممثلة بـ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومشيدين بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات العامة.
وفي السياق ذاته، ثمّن المجلس مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة الداعمة للشرعية اليمنية، ودورها في مواجهة الانقلاب الحوثي، إلى جانب دعمها الإنساني والسياسي في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.