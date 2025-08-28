28 ألف شاب وفتاة يختتمون الفعاليات الصيفية في مأرب ... مخيمات تصنع الوعي وتحمي الهوية التكتل الوطني يرسم خارطة شراكة دولية لتأهيل الأحزاب ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالي يدفع بتعزيزات ثقيلة إلى جبهة لودر وسط توتر أمني ومطالب شعبية بفتح الطريق تحذير جوي وبحري شامل: أمطار غزيرة ورياح شديدة تهدد مناطق واسعة في اليمن.. عاجل وزير الدفاع من المكلا: حضرموت خط أحمر والدولة ستتصدى لأي تهديدات أمنية.. ومليشيات الحوثي تتخادم مع الإرهاب العليمي يطالب الإدارة الامريكية بضغوط قصوى على الحوثيين ويحذير من تجاهل خطر إيران 36 نادياً في سباق المجد الأوروبي: قرعة دوري الأبطال تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي خيانة أم توسع عالمي؟ الدوريات الإيطالية والإسبانية ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي عاجل.. المواقع المستهدفة في غارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء واسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال قادة حوثيين (صور) إعلان قائمة الأولمبي اليمني لتصفيات آسيا: 23 مقاتلًا في مهمة التأهل من قلب فيتنام
دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة "ثرة" في مديرية لودر بمحافظة أبين، في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد ميداني محتمل، وسط احتجاجات شعبية متواصلة تطالب بإعادة فتح طريق عقبة ثرة الحيوي الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء.
وبحسب مصادر عسكرية ومحلية، شملت التعزيزات عشرات الأطقم المسلحة، ومدرعات، وسيارات إسعاف وصهاريج مياه، تمركزت في محيط الجبهة وأسفل العقبة، بالتزامن مع فشل جهود الوساطة التي كانت تسعى لإعادة فتح الطريق المغلق منذ عام 2015 بسبب المواجهات المسلحة.
وتأتي هذه التحركات بعد تصريحات لمحافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين سالم، أكد فيها أن قرار فتح الطريق لا يعود للسلطة المحلية، بل يخضع لتوجيهات القيادة العليا، التي رفضت فتحه في الوقت الراهن رغم جاهزية الدراسات الفنية لإعادة تأهيله.
في المقابل، تتصاعد المطالب الشعبية في مديرية لودر ومحيطها، حيث ينفذ المواطنون وقفات احتجاجية يومية أسفل العقبة، مؤكدين أن استمرار إغلاق الطريق يفاقم معاناتهم ويعزلهم عن الخدمات الأساسية، ويضطرهم لسلوك طرق بديلة تستغرق أكثر من ست ساعات، مقارنة بساعتين فقط عبر عقبة ثرة.
وتشير مصادر محلية إلى وجود خلافات بين قيادة الحزام الأمني وقيادة جبهة ثرة حول نقاط التفتيش والسيطرة، ما أدى إلى تعثر جهود الوساطة وانسحاب اللجنة المكلفة بالتفاوض في يوليو الماضي.
وفي ظل هذا التصعيد، يخشى مراقبون من أن تكون التعزيزات العسكرية الأخيرة مقدمة لعرقلة أي حلول سلمية، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والحقوقي لفتح الطريق، الذي يُعد شرياناً حيوياً للتنقل والتجارة بين أبين والبيضاء.