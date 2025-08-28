28 ألف شاب وفتاة يختتمون الفعاليات الصيفية في مأرب ... مخيمات تصنع الوعي وتحمي الهوية التكتل الوطني يرسم خارطة شراكة دولية لتأهيل الأحزاب ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالي يدفع بتعزيزات ثقيلة إلى جبهة لودر وسط توتر أمني ومطالب شعبية بفتح الطريق تحذير جوي وبحري شامل: أمطار غزيرة ورياح شديدة تهدد مناطق واسعة في اليمن.. عاجل وزير الدفاع من المكلا: حضرموت خط أحمر والدولة ستتصدى لأي تهديدات أمنية.. ومليشيات الحوثي تتخادم مع الإرهاب العليمي يطالب الإدارة الامريكية بضغوط قصوى على الحوثيين ويحذير من تجاهل خطر إيران 36 نادياً في سباق المجد الأوروبي: قرعة دوري الأبطال تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي خيانة أم توسع عالمي؟ الدوريات الإيطالية والإسبانية ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي عاجل.. المواقع المستهدفة في غارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء واسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال قادة حوثيين (صور) إعلان قائمة الأولمبي اليمني لتصفيات آسيا: 23 مقاتلًا في مهمة التأهل من قلب فيتنام
أطلق مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرات عاجلة من تقلبات مناخية حادة تشمل مناطق ساحلية، جبلية، وصحراوية، داعياً المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي المخاطر المحتملة.
وتوقّع المركز أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقساً رطباً ومعتدلاً إلى حار، مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، واحتمال تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة المهرة، إلى جانب أمطار رعدية متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وسواحل البحر الأحمر. كما تنشط الرياح نهاراً، وتكون قوية على أرخبيل سقطرى، ما يهدد الملاحة والصيد البحري.
أما المرتفعات الجبلية، فمن المتوقع أن تشهد طقساً غائماً جزئياً، مع هطول أمطار رعدية بعضها غزير ومصحوب بحبات البرد، تمتد من صعدة شمالاً حتى تعز، لحج، الضالع، ثم شرقاً إلى المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين. وتشير التوقعات إلى احتمالية حدوث انزلاقات صخرية في هذه المناطق.
وفي المناطق الصحراوية والهضبية، يُتوقع طقس غائم جزئياً، حار إلى شديد الحرارة، مع أمطار رعدية محتملة على أجزاء من المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية والتنقلات.
وفي نشرته البحرية، حذّر المركز من اضطراب البحر وارتفاع الموج في سواحل أرخبيل سقطرى ومياه بحر العرب، داعياً ربابنة السفن والصيادين ورواد البحر إلى توخي الحذر الشديد. كما نبّه المواطنين في سواحل المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ولحج من التيارات الساحبة التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة.
ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى تجنّب التواجد في مجاري السيول والوديان، والحذر من العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار الناتجة عنها. كما شدّد على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في المناطق الصحراوية والساحلية، وأخذ الحيطة من الأجواء الرطبة وتأثيراتها الصحية.