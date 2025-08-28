وزير الدفاع من المكلا: حضرموت خط أحمر والدولة ستتصدى لأي تهديدات أمنية.. ومليشيات الحوثي تتخادم مع الإرهاب

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 114

ترأس وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن الداعري، اليوم بمدينة المكلا، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، بحضور المحافظ مبخوت بن ماضي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

الاجتماع ناقش التحديات الأمنية الراهنة في المحافظة، وأكد على تعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، للحفاظ على حضرموت كأنموذج في الأمن والاستقرار والتنمية.

ونقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، مشدداً على عدم التهاون مع أي مهددات للأمن والسكينة، وعدم السماح بتكرار ظواهر التقطع وقطع إمدادات الكهرباء والوقود.

وقال الداعري إن "الدولة لن تسمح بأي محاولات لإقلاق الأمن أو خلق نزاعات داخلية تخدم مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتطرفة المتخادمة معها"، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية والأمنية لن تفرط في التضحيات الجسيمة التي قدمتها من دماء الشهداء والجرحى دفاعاً عن الوطن.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أن السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في تناغم تام، وملتزمون بعدم السماح بإنشاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق لفرض هيبة الدولة وتأمين الطرقات وحماية مصالح المواطنين.