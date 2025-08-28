تحذير جوي وبحري شامل: أمطار غزيرة ورياح شديدة تهدد مناطق واسعة في اليمن.. عاجل وزير الدفاع من المكلا: حضرموت خط أحمر والدولة ستتصدى لأي تهديدات أمنية.. ومليشيات الحوثي تتخادم مع الإرهاب العليمي يطالب الإدارة الامريكية بضغوط قصوى على الحوثيين ويحذير من تجاهل خطر إيران 36 نادياً في سباق المجد الأوروبي: قرعة دوري الأبطال تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي خيانة أم توسع عالمي؟ الدوريات الإيطالية والإسبانية ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي عاجل.. المواقع المستهدفة في غارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء واسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال قادة حوثيين (صور) إعلان قائمة الأولمبي اليمني لتصفيات آسيا: 23 مقاتلًا في مهمة التأهل من قلب فيتنام أجهزة الأمن بمأرب توسع تحركاتها: خطة تنسيقية شاملة بقيادة اللواء حُميد لتثبيت الاستقرار وملاحقة المخالفين اسقاط طائرتين للحوثيين في منطقة قريبة من الحدود المصرية صنعاء.. قرار بفصل أحمد علي من عضوية حزب المؤتمر
ترأس وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن الداعري، اليوم بمدينة المكلا، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، بحضور المحافظ مبخوت بن ماضي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
الاجتماع ناقش التحديات الأمنية الراهنة في المحافظة، وأكد على تعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، للحفاظ على حضرموت كأنموذج في الأمن والاستقرار والتنمية.
ونقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، مشدداً على عدم التهاون مع أي مهددات للأمن والسكينة، وعدم السماح بتكرار ظواهر التقطع وقطع إمدادات الكهرباء والوقود.
وقال الداعري إن "الدولة لن تسمح بأي محاولات لإقلاق الأمن أو خلق نزاعات داخلية تخدم مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتطرفة المتخادمة معها"، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية والأمنية لن تفرط في التضحيات الجسيمة التي قدمتها من دماء الشهداء والجرحى دفاعاً عن الوطن.
من جانبه، أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أن السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في تناغم تام، وملتزمون بعدم السماح بإنشاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق لفرض هيبة الدولة وتأمين الطرقات وحماية مصالح المواطنين.