العليمي يطالب الإدارة الامريكية بضغوط قصوى على الحوثيين ويحذير من تجاهل خطر إيران

في لقاء سياسي وأمني جديد استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، جوناثان بيتشا، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقشا ملفات استراتيجية تتعلق بمستقبل الشراكة اليمنية–الأمريكية، وسط تصاعد التهديدات الحوثية المدعومة من إيران.
اللقاء يأتي في توقيت حساس، يتزامن مع تحركات أمريكية متباينة تجاه طهران، وسط مخاوف يمنية من أن أي تفاهمات دولية مع إيران قد تتجاهل خطر أذرعها التخريبية في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي.
الرئيس العليمي شدد على ضرورة استمرار الضغوط القصوى لردع السلوك الإرهابي للحوثيين، محذراً من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية النوعية، بما فيها المحرّمة دولياً، إلى الجماعة المسلحة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
كما طالب الرئيس اليمني بمواقف أمريكية أكثر وضوحاً تجاه أي تفاهمات مع إيران، داعياً إلى عدم تجاهل التنظيمات الإرهابية المتخادمة معها في اليمن والمنطقة، في إشارة واضحة إلى تعقيدات المشهد الأمني الذي يتجاوز حدود الجغرافيا اليمنية.
اللقاء تطرق أيضاً إلى دعم جهود الإصلاحات الحكومية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والتنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب، والتهريب، وغسل الأموال، في ظل تراجع التدخلات الإنسانية الدولية، وضرورة ضمان وصول المساعدات بعيداً عن هيمنة وفساد الحوثيين.
الرئيس العليمي عبّر عن تقديره للدور الأميركي في دعم آلية الأمم المتحدة للتفتيش البحري، ولجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في الجوانب الإنسانية والإنمائية، مؤكداً أن هذه التدخلات كان لها أثر ملموس في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم مسار التعافي الاقتصادي.