36 نادياً في سباق المجد الأوروبي: قرعة دوري الأبطال تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي

تنطلق اليوم الخميس في موناكو قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، مع مشاركة 36 نادياً من نخبة الكرة الأوروبية، موزعين على أربعة أوعية تصنيفية وفقاً لنظام البطولة الجديد الذي ألغى الشكل التقليدي للمجموعات.
ويخوض كل فريق ثماني مواجهات ضد خصوم من مختلف التصنيفات، بواقع مباراة على أرضه وأخرى خارجها، دون إمكانية مواجهة أكثر من فريقين من نفس الدوري المحلي.
🔹 تصنيفات الفرق المتأهلة:
- التصنيف الأول: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشيلسي، بروسيا دورتموند، برشلونة
- التصنيف الثاني: أرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، أتلانتا، فياريال، يوفنتوس، فرانكفورت، كلوب بروج
- التصنيف الثالث: توتنهام، أيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتنغ لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براغ، بودو/غليمت، مرسيليا
- التصنيف الرابع: كوبنهاغن، موناكو، غلطة سراي، سانت جيلواز، قرةباغ، بيلباو، نيوكاسل، بافوس، كيرات ألماتي
🔸 نظام القرعة:
كما في الموسم الماضي، تُسحب كرة مادية من كل وعاء، ثم يتولى برنامج إلكتروني اختيار ثمانية منافسين لكل فريق، مع مراعاة عدم تكرار المواجهات المحلية بشكل مفرط.
متى تبدأ مرحلة الدوري 2025-2026؟
تنطلق مرحلة الدوري في 16 سبتمبر/أيلول المقبل، وتستمر 8 أسابيع، وتُختتم بجولتين في العام الجديد. وستُقام الجولة الثامنة في 28 يناير/كانون الثاني 2026.
الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر/أيلول 2025.
الجولة الثانية: 30 سبتمبر/أيلول – 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
الجولة الثالثة: 21-22 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
الجولة الخامسة: 25-26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر/كانون الأول 2025.
الجولة السابعة: 20-21 يناير/كانون الثاني 2026.
الجولة الثامنة: 28 يناير/كانون الثاني 2026.
متى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟
سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في 30 مايو/أيار 2026 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر.
استضاف هذا الملعب، الذي لم يُفتتح إلا عام 2019، نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما، علما بأن أيا منهما لم يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.