خيانة أم توسع عالمي؟ الدوريات الإيطالية والإسبانية ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي

في مواجهة انتقادات لاذعة من مفوض الاتحاد الأوروبي، ردت رابطتا دوري الدرجة الأولى الإيطالي والإسباني لكرة القدم على وصف خططهما لإقامة مباريات محلية خارج القارة بـ"الخيانة"، مؤكدتين أن هذه المبادرات تمثل خطوة استراتيجية نحو العالمية، لا تراجعًا عن الهوية الأوروبية.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان رابطة الدوري الإيطالي نيتها تنظيم مواجهة بين ميلان وكومو في مدينة بيرث الأسترالية خلال فبراير المقبل، بينما تسعى رابطة الليغا الإسبانية لنقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى ميامي الأمريكية في ديسمبر.

جلين ميكاليف، المفوض الرياضي في الاتحاد الأوروبي، عبّر عن استيائه عبر منصات التواصل قائلاً:

"كرة القدم الأوروبية يجب أن تبقى في أوروبا... نقل المباريات ليس ابتكارًا بل خيانة للجماهير والمجتمعات المحلية."

لكن الرد الإيطالي جاء حازمًا، إذ وصفت الرابطة تصريحات ميكاليف بأنها "مبالغ فيها"، معتبرة أن الحديث عن "خيانة" بسبب مباراة واحدة من أصل 380 مباراة في الموسم هو تهويل غير مبرر، ويهدد بإشعال جدل جماهيري غير محسوب.

وأضاف البيان الإيطالي:

"نقل مباراة واحدة لا يعني ترحيل البطولة، بل هو تعريف جماهير جديدة بجمال الكرة الإيطالية، وتوسيع دائرة التأثير العالمي."

أما خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، فدافع عن الخطوة قائلاً إن آلاف المشجعين حول العالم، بينهم أوروبيون، يستحقون فرصة مشاهدة فرقهم المفضلة عن قرب، مشيرًا إلى أن التركيز على مباراة واحدة يتجاهل قضايا أكثر خطورة مثل القرصنة الرياضية ومشاريع تهدد النموذج الأوروبي.

ورغم حصول الرابطتين على الضوء الأخضر من اتحاديهما المحليين، إلا أن تنفيذ هذه الخطط لا يزال مرهونًا بموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا)، وسط جدل متصاعد بين من يرى في الخطوة توسعًا مشروعًا، ومن يعتبرها تهديدًا للهوية الكروية الأوروبية.