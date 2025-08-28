عاجل.. المواقع المستهدفة في غارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء واسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال قادة حوثيين (صور)

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

هزت انفجارات عنيفة قبل قليل العاصمة صنعاء إثر غارات اسرائيلية.

وشنت اسرائيل عدة غارات جنوب صنعاء، والانباء تشير الى استهداف القصر الرئاسي بمنطقة النهدين، وجبل عطان، ومواقع أخرى.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت ان بعض الهجمات على صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من جماعة الحوثي.

اما القناة 14 الإسرائيلية فقالت إن إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية، في اشارة الى صنعاء.

واشارت القناة الى ان الهجمات تستهدف قادة حوثيين بارزين.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، إن سلاح البحرية شارك في الهجمات.

هيئة البث الاسرائيلية قالت قبل قليل ان الهجوم على العاصمة اليمنية صنعاء استثنائي وذو أهمية، وإن الجيش حاول اغتيال شخصيات حوثية بارزة.

بدورها نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي قوله إن الهجمات استهدفت قادة سياسيين في جماعة الحوثي، ضمن خطة اغتيالات في اليمن تم التصديق عليها بداية الأسبوع الجاري.

// يتبع