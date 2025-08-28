تحذير جوي وبحري شامل: أمطار غزيرة ورياح شديدة تهدد مناطق واسعة في اليمن.. عاجل وزير الدفاع من المكلا: حضرموت خط أحمر والدولة ستتصدى لأي تهديدات أمنية.. ومليشيات الحوثي تتخادم مع الإرهاب العليمي يطالب الإدارة الامريكية بضغوط قصوى على الحوثيين ويحذير من تجاهل خطر إيران 36 نادياً في سباق المجد الأوروبي: قرعة دوري الأبطال تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي خيانة أم توسع عالمي؟ الدوريات الإيطالية والإسبانية ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي عاجل.. المواقع المستهدفة في غارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء واسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال قادة حوثيين (صور) إعلان قائمة الأولمبي اليمني لتصفيات آسيا: 23 مقاتلًا في مهمة التأهل من قلب فيتنام أجهزة الأمن بمأرب توسع تحركاتها: خطة تنسيقية شاملة بقيادة اللواء حُميد لتثبيت الاستقرار وملاحقة المخالفين اسقاط طائرتين للحوثيين في منطقة قريبة من الحدود المصرية صنعاء.. قرار بفصل أحمد علي من عضوية حزب المؤتمر
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة المدرب الوطني الكابتن أمين السنيني، القائمة النهائية التي ستخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها في فيتنام خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.
القائمة ضمت 23 لاعبًا يمثلون مختلف خطوط المنتخب، فيما استُبعد الثنائي حسن الكوماني وحمزة الصرابي، بسبب تقليص العدد، مع تأكيد الجهاز الفني أن الباب لا يزال مفتوحًا أمامهما للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.
المنتخب اليمني يخوض التصفيات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب فيتنام (المستضيف)، وسنغافورة، وبنجلادش، في مهمة صعبة لكنها محفزة للجيل الأولمبي الباحث عن إثبات الذات.
القائمة جاءت على النحو التالي:
🧤 حراسة المرمى:
أسامة مكرف – مبروك بن طالب – محمد جمعان
🛡️ خط الدفاع:
البدوي – فيصل معروف – البتول – الجديمة – أصابي – الخلاقي – الدقين – القشمي
⚙️ خط الوسط:
الطريقي – محمد مقبل – بلابل – راضي إبراهيم – بن عجاج – ناصر أبوبكر
🎯 خط الهجوم:
محروس – مصنوم – الشامي – الكثيري – الشرفي – العوامي