إعلان قائمة الأولمبي اليمني لتصفيات آسيا: 23 مقاتلًا في مهمة التأهل من قلب فيتنام

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 134

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة المدرب الوطني الكابتن أمين السنيني، القائمة النهائية التي ستخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها في فيتنام خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.

القائمة ضمت 23 لاعبًا يمثلون مختلف خطوط المنتخب، فيما استُبعد الثنائي حسن الكوماني وحمزة الصرابي، بسبب تقليص العدد، مع تأكيد الجهاز الفني أن الباب لا يزال مفتوحًا أمامهما للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

المنتخب اليمني يخوض التصفيات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب فيتنام (المستضيف)، وسنغافورة، وبنجلادش، في مهمة صعبة لكنها محفزة للجيل الأولمبي الباحث عن إثبات الذات.

القائمة جاءت على النحو التالي:

🧤 حراسة المرمى:

أسامة مكرف – مبروك بن طالب – محمد جمعان

🛡️ خط الدفاع:

البدوي – فيصل معروف – البتول – الجديمة – أصابي – الخلاقي – الدقين – القشمي

⚙️ خط الوسط:

الطريقي – محمد مقبل – بلابل – راضي إبراهيم – بن عجاج – ناصر أبوبكر

🎯 خط الهجوم:

محروس – مصنوم – الشامي – الكثيري – الشرفي – العوامي