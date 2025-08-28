تحذير جوي وبحري شامل: أمطار غزيرة ورياح شديدة تهدد مناطق واسعة في اليمن.. عاجل وزير الدفاع من المكلا: حضرموت خط أحمر والدولة ستتصدى لأي تهديدات أمنية.. ومليشيات الحوثي تتخادم مع الإرهاب العليمي يطالب الإدارة الامريكية بضغوط قصوى على الحوثيين ويحذير من تجاهل خطر إيران 36 نادياً في سباق المجد الأوروبي: قرعة دوري الأبطال تنطلق اليوم وسط ترقب عالمي خيانة أم توسع عالمي؟ الدوريات الإيطالية والإسبانية ترد بقوة على انتقادات الاتحاد الأوروبي عاجل.. المواقع المستهدفة في غارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء واسرائيل تتحدث عن محاولة اغتيال قادة حوثيين (صور) إعلان قائمة الأولمبي اليمني لتصفيات آسيا: 23 مقاتلًا في مهمة التأهل من قلب فيتنام أجهزة الأمن بمأرب توسع تحركاتها: خطة تنسيقية شاملة بقيادة اللواء حُميد لتثبيت الاستقرار وملاحقة المخالفين اسقاط طائرتين للحوثيين في منطقة قريبة من الحدود المصرية صنعاء.. قرار بفصل أحمد علي من عضوية حزب المؤتمر
ترأس مدير عام شرطة محافظة مأرب، اللواء يحيى علي حُميد، اليوم، اجتماعًا أمنيًا موسعًا ناقش أبرز التحديات والملفات الأمنية، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار وترسيخ السكينة العامة في المحافظة.
اللواء حُميد شدد خلال الاجتماع على ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين كافة الوحدات الأمنية، من المناطق وأقسام الشرطة إلى شرطة السير، بما يضمن تكامل الجهود وتثبيت الأمن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشاد اللواء بما تحقق من إنجازات أمنية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها حماية المواطنين ومواجهة أي تهديدات محتملة.
الاجتماع شهد مداخلات من مديري البحث الجنائي والمناطق الأمنية، استعرضوا خلالها نتائج الخطط الأمنية المنفذة خلال الأشهر الماضية، والآليات المقترحة لتعزيز فعاليتها في الميدان.
كما ناقش الاجتماع استمرار دعم الأجهزة الأمنية لجهود مكتب الصناعة والتجارة، وتفعيل قرارات البنك المركزي لضبط المخالفين لقوائم الأسعار، خاصة بعد تحسن قيمة العملة الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.
الاجتماع خرج بتوصيات تؤكد على تكامل الأداء الأمني والرقابي، وتوسيع دائرة الملاحقة للمخالفين، بما يعزز ثقة المواطن ويكرّس هيبة الدولة في محافظة مأرب.