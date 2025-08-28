اسقاط طائرتين للحوثيين في منطقة قريبة من الحدود المصرية صنعاء.. قرار بفصل أحمد علي من عضوية حزب المؤتمر تعرف عليها بالأرقام.. خسائر فادحة لقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين اول دولة عربية تعلن امتلاكها سلاحا يطلق 30 صاروخا في 15 ثانية إندونيسيا تدخل النادي النووي.. خطط لبناء 30 مفاعلاً وتحدد الموعد سعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس إسرائيل على حافة الانفجار الداخلي... صراع دموي يهدد بانهيار جيشها من الداخل رمز سري لـ آيفون يكشف ما إذا كان أحدهم يتجسس على رسائلك صفقة الأرض الملعونة.. أنباء مفاجئة وقد تشعل حربا طاحنة عن مقايضة الجولان بمزارع شبعا وجبل الروس إنزال في قلب ريف دمشق.. مروحيات تهبط ومظلات تتدلى وهجوم دموي مخيف
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعترض وأسقط طائرتين بدون طيار أُطلقتا من الأراضي اليمنية خلال الساعتين الماضيتين، في منطقة قريبة من الحدود مع مصر.
وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب أن الدفاعات الجوية رصدت الطائرتين واعترضتهما بنجاح قبل عبورها الأجواء الإسرائيلية.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة من إعلان جماعة الحوثيين إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي باتجاه مطار بن غوريون قرب تل أبيب، أكد الإحتلال الإسرائيلي اعتراضه.