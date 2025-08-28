اسقاط طائرتين للحوثيين في منطقة قريبة من الحدود المصرية

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعترض وأسقط طائرتين بدون طيار أُطلقتا من الأراضي اليمنية خلال الساعتين الماضيتين، في منطقة قريبة من الحدود مع مصر.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب أن الدفاعات الجوية رصدت الطائرتين واعترضتهما بنجاح قبل عبورها الأجواء الإسرائيلية.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة من إعلان جماعة الحوثيين إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي باتجاه مطار بن غوريون قرب تل أبيب، أكد الإحتلال الإسرائيلي اعتراضه.