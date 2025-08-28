صنعاء.. قرار بفصل أحمد علي من عضوية حزب المؤتمر

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

قرر المؤتمر الشعبي العام-جناح صنعاء- فصل أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، من عضوية الحزب.

وقال حسين حازب القيادي في حزب المؤتمر بصنعاء، اليوم، أن اللجنة العامة للحزب أقرت "بالإجماع" إلغاء قرار تصعيد العميد احمد علي عبدالله صالح إلى نائب ثالث لرئيس الموتمر، وفصله من عضوية الحزب تمامًا.

وقبل يومين كشفت مصادر في حزب المؤتمر، عن ضغوط حوثية لإعادة هيكلة الحزب بما يتناسب مع توجهات وخطط الجماعة.

وقالت المصادر إن الحوثيين يدفعون باتجاه تعيين حسين حازب رئيسا لحزب المؤتمر جناح صنعاء بدلا عن أبو رأس، واجراء تغييرات شاملة في هيكل القيادة، بتعيين أسماء وشخصيات تدين بالولاء لعبدالملك الحوثي، ولا تخرج عن طاعته.