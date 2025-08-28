اسقاط طائرتين للحوثيين في منطقة قريبة من الحدود المصرية صنعاء.. قرار بفصل أحمد علي من عضوية حزب المؤتمر تعرف عليها بالأرقام.. خسائر فادحة لقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين اول دولة عربية تعلن امتلاكها سلاحا يطلق 30 صاروخا في 15 ثانية إندونيسيا تدخل النادي النووي.. خطط لبناء 30 مفاعلاً وتحدد الموعد سعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس إسرائيل على حافة الانفجار الداخلي... صراع دموي يهدد بانهيار جيشها من الداخل رمز سري لـ آيفون يكشف ما إذا كان أحدهم يتجسس على رسائلك صفقة الأرض الملعونة.. أنباء مفاجئة وقد تشعل حربا طاحنة عن مقايضة الجولان بمزارع شبعا وجبل الروس إنزال في قلب ريف دمشق.. مروحيات تهبط ومظلات تتدلى وهجوم دموي مخيف
قرر المؤتمر الشعبي العام-جناح صنعاء- فصل أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، من عضوية الحزب.
وقال حسين حازب القيادي في حزب المؤتمر بصنعاء، اليوم، أن اللجنة العامة للحزب أقرت "بالإجماع" إلغاء قرار تصعيد العميد احمد علي عبدالله صالح إلى نائب ثالث لرئيس الموتمر، وفصله من عضوية الحزب تمامًا.
وقبل يومين كشفت مصادر في حزب المؤتمر، عن ضغوط حوثية لإعادة هيكلة الحزب بما يتناسب مع توجهات وخطط الجماعة.
وقالت المصادر إن الحوثيين يدفعون باتجاه تعيين حسين حازب رئيسا لحزب المؤتمر جناح صنعاء بدلا عن أبو رأس، واجراء تغييرات شاملة في هيكل القيادة، بتعيين أسماء وشخصيات تدين بالولاء لعبدالملك الحوثي، ولا تخرج عن طاعته.