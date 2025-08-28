تعرف عليها بالأرقام.. خسائر فادحة لقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 355

قال تقرير نشرته مجلة النقل الأمريكية (AJOT)، إن الإيرادات السنوية لقناة السويس هبطت إلى نحو 4 مليارات دولار في 2024، مقارنةً برقم قياسي بلغ 10.3 مليارات دولار في 2023، أي ما يعادل خسارة تقارب الثلثين.

كما تراجع عدد السفن العابرة من أكثر من 26 ألف سفينة في 2023 إلى 13 ألفًا فقط في 2024، فيما انخفض متوسط العبور اليومي إلى 30–35 سفينة مقابل 65 سابقًا.

ورغم توقف الهجمات مؤقتًا في أواخر 2024 عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف القصف ضد الحوثيين، سرعان ما عادت الاعتداءات في يوليو الماضي، ما أدى إلى غرق سفينة الشحن "ماجيك سيز" ومقتل بحارة في هجوم آخر استهدف ناقلة "إتيرنيتي سي".

وأكدت القوات البحرية الدولية المشتركة أن مستوى التهديد ما يزال "شديدًا".

ولمواجهة الأزمة، مددت سلطة القناة خصمًا نسبته 15% على رسوم عبور الحاويات العملاقة حتى نهاية ديسمبر الجاري، إلى جانب إطلاق خدمات جديدة مثل الإنقاذ والإصلاح والإمداد بالوقود وخدمات اليخوت الخاصة، في محاولة لتنويع مصادر الدخل.

وتشهد قناة السويس، وهي أحد أهم شرايين التجارة العالمية، أزمة غير مسبوقة منذ أن بدأت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر أواخر عام 2023.

ودفعت الهجمات معظم خطوط الملاحة الدولية إلى تحويل مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، في رحلات أطول تستغرق نحو أسبوعين إضافيين وتضاعف تكاليف الوقود والانبعاثات الكربونية.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن السفن الصينية تمر بأمان نسبي عبر البحر الأحمر والقناة، بفضل تفاهمات غير معلنة مع الحوثيين، مقابل شبهات حول تقديم بكين دعمًا عسكريًا للجماعة.