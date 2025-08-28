اول دولة عربية تعلن امتلاكها سلاحا يطلق 30 صاروخا في 15 ثانية

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 281

أعلنت مصر امتلاكها سلاحا جديدا يمطر الأعداء بالصواريخ، حيث يمكنه إطلاق 30 صاروخا في 15 ثانية فقط.

وقال مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر المهندس وليد رسمي ، إنّ راجمة الصواريخ "رعد 200" يمكنها العمل على الأرض الممهدة أو الأرض غير الممهدة، وهي باكورة الإنتاج الحربي في معرض "إيديكس 2023".

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن "رعد 200 راجمة صواريخ يمكنها حمل 30 صاروخًا مختلفًا، وإطلاق 30 صاروخًا في نفس التوقيت، خلال 15 ثانية، وهو ما يمنحنا قوة ردع".

وحول المركبة المدرعة "سينا 200"، أوضح أنها مركبة متعددة المهام، وجرى طرح أول نسخة منها في معرض إيديكس 2021، ثم جرى طرح نسخة أخرى منها في إيديكس 2023.

وأشار إلى أن المركبة المدرعة سينا 200 هي أول مركبة مدرعة ناقلة للجنود، ويمكنها حمل قاذفة قنابل أو رشاش كحماية لها.

ولفت إلى تصنيع الصلب المدرع المستخدم في إنتاج "رعد 200" و"سينا 200" محليًا، في إحدى شركات الإنتاج الحربي، بالتعاون مع كبرى شركات الصلب المصرية التابعة للقطاع الخاص.

وشدد على أن "هذا التعاون يعني أن الإنتاج الحربي ليس صناعة عسكرية بين شركات الوزارة فقط، بل يعتمد على التعاون مع كل جهات الإنتاج المختلفة والقطاع الخاص