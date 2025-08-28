اول دولة عربية تعلن امتلاكها سلاحا يطلق 30 صاروخا في 15 ثانية إندونيسيا تدخل النادي النووي.. خطط لبناء 30 مفاعلاً وتحدد الموعد سعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس إسرائيل على حافة الانفجار الداخلي... صراع دموي يهدد بانهيار جيشها من الداخل رمز سري لـ آيفون يكشف ما إذا كان أحدهم يتجسس على رسائلك صفقة الأرض الملعونة.. أنباء مفاجئة وقد تشعل حربا طاحنة عن مقايضة الجولان بمزارع شبعا وجبل الروس إنزال في قلب ريف دمشق.. مروحيات تهبط ومظلات تتدلى وهجوم دموي مخيف هجوم روسي واسع بالمسيرات على أوكرانيا وانفجارات عنيفة في كييف ما علاقة السعودية في تراجع سوق العقارات في اليمن وانخفاض أسعارها بشكل غير مسبوق؟ نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟
أعلنت مصر امتلاكها سلاحا جديدا يمطر الأعداء بالصواريخ، حيث يمكنه إطلاق 30 صاروخا في 15 ثانية فقط.
وقال مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر المهندس وليد رسمي ، إنّ راجمة الصواريخ "رعد 200" يمكنها العمل على الأرض الممهدة أو الأرض غير الممهدة، وهي باكورة الإنتاج الحربي في معرض "إيديكس 2023".
وأضاف خلال لقاء لبرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن "رعد 200 راجمة صواريخ يمكنها حمل 30 صاروخًا مختلفًا، وإطلاق 30 صاروخًا في نفس التوقيت، خلال 15 ثانية، وهو ما يمنحنا قوة ردع".
وحول المركبة المدرعة "سينا 200"، أوضح أنها مركبة متعددة المهام، وجرى طرح أول نسخة منها في معرض إيديكس 2021، ثم جرى طرح نسخة أخرى منها في إيديكس 2023.
وأشار إلى أن المركبة المدرعة سينا 200 هي أول مركبة مدرعة ناقلة للجنود، ويمكنها حمل قاذفة قنابل أو رشاش كحماية لها.
ولفت إلى تصنيع الصلب المدرع المستخدم في إنتاج "رعد 200" و"سينا 200" محليًا، في إحدى شركات الإنتاج الحربي، بالتعاون مع كبرى شركات الصلب المصرية التابعة للقطاع الخاص.
وشدد على أن "هذا التعاون يعني أن الإنتاج الحربي ليس صناعة عسكرية بين شركات الوزارة فقط، بل يعتمد على التعاون مع كل جهات الإنتاج المختلفة والقطاع الخاص