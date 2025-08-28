آخر الاخبار

سعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص
عدد القراءات 114

شهدت أسواق الصرف في اليمن اليوم الخميس، 28 أغسطس 2025، تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بين صنعاء وعدن.

🔹 أسعار الصرف في صنعاء الدولار:

شراء 534 ريال – بيع 536

ريال السعودي: شراء 139.9 ريال – بيع 140.2 ريال

🔹 أسعار الصرف في عدن الدولار:

شراء 1615 ريال 🔻 – بيع 1630

ريال السعودي: شراء 425 ريال – بيع 428 ريال

وتواصل الفوارق الكبيرة في أسعار الصرف بين المناطق اليمنية إثارة مخاوف اقتصادية ومعيشية لدى المواطنين، وسط ترقب لتطورات السوق في الأيام القادمة.

