سعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس

شهدت أسواق الصرف في اليمن اليوم الخميس، 28 أغسطس 2025، تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بين صنعاء وعدن.
🔹 أسعار الصرف في صنعاء الدولار:
شراء 534 ريال – بيع 536
ريال السعودي: شراء 139.9 ريال – بيع 140.2 ريال
🔹 أسعار الصرف في عدن الدولار:
شراء 1615 ريال 🔻 – بيع 1630
ريال السعودي: شراء 425 ريال – بيع 428 ريال
وتواصل الفوارق الكبيرة في أسعار الصرف بين المناطق اليمنية إثارة مخاوف اقتصادية ومعيشية لدى المواطنين، وسط ترقب لتطورات السوق في الأيام القادمة.