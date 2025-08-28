سعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس إسرائيل على حافة الانفجار الداخلي... صراع دموي يهدد بانهيار جيشها من الداخل رمز سري لـ آيفون يكشف ما إذا كان أحدهم يتجسس على رسائلك صفقة الأرض الملعونة.. أنباء مفاجئة وقد تشعل حربا طاحنة عن مقايضة الجولان بمزارع شبعا وجبل الروس إنزال في قلب ريف دمشق.. مروحيات تهبط ومظلات تتدلى وهجوم دموي مخيف هجوم روسي واسع بالمسيرات على أوكرانيا وانفجارات عنيفة في كييف ما علاقة السعودية في تراجع سوق العقارات في اليمن وانخفاض أسعارها بشكل غير مسبوق؟ نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي
خلافات نتنياهو مع قادة الأمن تتحول إلى حرب علنية تهدد بتفكك الجيش وضياع السيطرة على غزة
لم تعد الأزمة في إسرائيل مجرد خلاف سياسي أو جدل حول مصير غزة، بل تحولت إلى مواجهة خطيرة بين القيادة السياسية بزعامة بنيامين نتنياهو، وأجهزة الأمن والجيش والمخابرات.
صراعٌ عمره 15 عاماً ظلّ خفياً وراء الكواليس، ليخرج اليوم إلى العلن بشكل غير مسبوق، ويهدد بانهيار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من الداخل.
فمنذ عام 2010، بدأت المواجهة حين رفض قادة الجيش أوامر نتنياهو بتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، معتبرين أنها مغامرة كارثية، ليتعمّق الشرخ بين الطرفين ويتحوّل لاحقاً إلى صراع عقائدي، غذّته مشاريع اليمين المتطرف بزعامة سموتريتش وبن غفير، الذين سعوا لتطويع الجيش وتغيير بنيته بالكامل.
اليوم، يقف الجيش الإسرائيلي في مواجهة أخطر أزمة داخلية منذ تأسيسه؛ تراجع حاد في الالتحاق بالاحتياط، مؤشرات رفض علني من الطيارين لمهاجمة غزة، وتفكك يتغلغل في صفوف الجنود وضباط الميدان. خبراء إسرائيليون يحذرون من أن هذا التفكك يشبه "وحل فيتنام"، وقد يقود إلى انهيار الجيش وعجزه عن خوض الحروب المقبلة.
وفي الوقت الذي يصر فيه التيار السياسي المتطرف على "قبضة حديدية" أكثر دموية في غزة والضفة، يرد قادة الجيش بتحذيرات صادمة: "أي احتلال شامل سيحوّل غزة إلى مقبرة للجنود ومصيدة استراتيجية قاتلة".
الأزمة لم تعد مجرد معركة نفوذ، بل حرب وجودية بين السياسيين والعسكر... حرب قد تُسقط أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر".