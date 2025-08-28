رمز سري لـ آيفون يكشف ما إذا كان أحدهم يتجسس على رسائلك صفقة الأرض الملعونة.. أنباء مفاجئة وقد تشعل حربا طاحنة عن مقايضة الجولان بمزارع شبعا وجبل الروس إنزال في قلب ريف دمشق.. مروحيات تهبط ومظلات تتدلى وهجوم دموي مخيف هجوم روسي واسع بالمسيرات على أوكرانيا وانفجارات عنيفة في كييف ما علاقة السعودية في تراجع سوق العقارات في اليمن وانخفاض أسعارها بشكل غير مسبوق؟ نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال
في أجواء يلفّها الغموض والتكهنات، ضجّت الأوساط السياسية والإعلامية بأنباء عن عرض إسرائيلي غامض قُدّم لدمشق، يقضي بالتخلي عن هضبة الجولان المحتلة مقابل "مزارع شبعا وجبل الروس" أو جبل دوف وفق التسمية الإسرائيلية.
لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرج ليلاً لينفي بشدة، واصفاً تلك التسريبات بأنها "أخبار كاذبة تماماً"، رغم أن هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن مسؤولين بحثوا فعلياً جدوى الخطوة سياسياً.
وتكتسب القضية حساسية إضافية كون مزارع شبعا المتنازع عليها تُعتبر أرضاً لبنانية، بينما تحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة الجولان، والتي عززت وجودها فيها بعد سقوط النظام السوري السابق عام 2024.
بالتوازي، تسير مفاوضات مباشرة بين دمشق وتل أبيب حول اتفاق أمني في جنوب سوريا، إذ أكد الرئيس السوري أحمد الشرع تحقيق تقدم، بينما شدّد المبعوث الأميركي توم براك على أن الوصول لاتفاق ما يزال بعيد المنال.
المعادلة الغامضة:
هل تتحول المفاوضات إلى صفقة رعب تُعيد رسم خرائط الحدود، أم أن ما يدور مجرد مناورة تُخفي ما هو أدهى؟