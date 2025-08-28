إنزال في قلب ريف دمشق.. مروحيات تهبط ومظلات تتدلى وهجوم دموي مخيف

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تصعيد خطير يلفه الغموض، شهد ريف دمشق ليلة مرعبة عقب عملية إنزال جوي إسرائيلية على موقع عسكري قرب جبل المانع جنوب العاصمة، تخللتها غارات كثيفة وضربات بطائرات مسيّرة منعت أي محاولة للاقتراب من المنطقة.

مصدر حكومي سوري كشف أن قوات الجيش عثرت خلال جولة ميدانية بتاريخ 26 أغسطس/آب على أجهزة تنصّت ومراقبة قرب الموقع، إلا أن تدخل الطيران الإسرائيلي السريع أدى إلى مقتل جنود وتدمير آليات.

فيما استمرت الهجمات لساعات طويلة، أعقبها نزول مظلات ومباشرة عملية تفتيش سرية، وسط تحليق أربع مروحيات على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة.

وبحسب مصادر عسكرية، يُعتقد أن الموقع لا يزال يحوي معدات حساسة تركتها فصائل مدعومة من إيران خلال حقبة الأسد، ما جعل المنطقة هدفاً مركزياً لإسرائيل التي كثفت ضرباتها في الجنوب السوري مؤخراً، رغم وجود محادثات أمنية بين الطرفين.

الإنزال، الذي وصفه مراقبون بأنه الأخطر منذ سنوات، أعاد إلى الأذهان كابوس الحرب الخفية بين دمشق وتل أبيب، وأثار تساؤلات مرعبة حول ما تخفيه "أجهزة التنصت" التي أشعلت ليلة من الدم والنار في قلب سوريا.