هجوم روسي واسع بالمسيرات على أوكرانيا وانفجارات عنيفة في كييف

الخميس 28 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شنت روسيا، مساء الأربعاء، هجوما واسعاً بالطائرات المسيرة على أوكرانيا، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار الجوي في أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب، وفقا لتطبيق التحذيرات الرسمي الأوكراني.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في كييف، حيث قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية. وأضاف أن طائرة مسيرة روسية سقطت في فناء مبنى سكني مكون من تسعة طوابق لكنها لم تنفجر.

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينة سومي شمالا ومدينة زابوريجيا جنوباً.

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) بأنه تم إصدار إنذارات جوية لفترة وجيزة في إقليم ليبيتسك الروسي بسبب طائرات مسيرة أوكرانية قادمة، فيما قيد مطار فولجوجراد عملياته كإجراء احترازي