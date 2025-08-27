ما علاقة السعودية في تراجع سوق العقارات في اليمن وانخفاض أسعارها بشكل غير مسبوق؟ نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران
كشفت تقارير اعلامية عن علاقة السعودية، في تراجع أسعار العقارات في اليمن، بشكل حاد وغير مسبوق.
فقد شهد قطاع العقارات في اليمن خلال الفترة الماضية، تدهورًا كبيرًا وغير مسبوق، مع انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 60% في صنعاء ومدن يمنية أخرى مثل عدن وحضرموت وإب، وذلك خلال شهر واحد فقط.
ويأتي هذا الانهيار، وفقًا لتقرير نشره "العربي الجديد"، عقب قرار سعودي جديد يتيح لغير السعوديين تملك العقارات بسهولة وبدون شروط معقدة، وهو ما دفع العديد من المستثمرين اليمنيين والمغتربين إلى تحويل استثماراتهم من اليمن إلى السعودية، التي تُعتبر سوقًا واعدة أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا القرار قد يستعيد جزءًا كبيرًا من الأموال اليمنية التي غادرت السعودية في السنوات الأخيرة، لتعود للاستثمار في سوق المملكة العقاري المزدهر، مما يضع القطاع العقاري اليمني على حافة الانهيار الكامل.
وكانت سوق العقارات في اليمن قد انتعشت بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم الحرب، والوضع الإقتصادي البائس.