نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

استنكرت تركيا بشدة تصريحات أدلى بها رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث فيها، للمرة الأولى، عن ''إبادة جماعية" تعرض لها الأرمن على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

ووصفت وزارة الخارجية التركية تصريحات نتنياهو بأنها "محاولة سياسية لاستغلال مآسي التاريخ".

وأضافت الوزارة أن نتنياهو "يحاول التغطية على الجرائم التي ترتكبها حكومته" من خلال الإشارة إلى أحداث عام 1915.