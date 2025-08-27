نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران نجاح جديد في معركة الشرعية مع المخدرات.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون قبالة سواحل باب المندب
استنكرت تركيا بشدة تصريحات أدلى بها رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث فيها، للمرة الأولى، عن ''إبادة جماعية" تعرض لها الأرمن على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
ووصفت وزارة الخارجية التركية تصريحات نتنياهو بأنها "محاولة سياسية لاستغلال مآسي التاريخ".
وأضافت الوزارة أن نتنياهو "يحاول التغطية على الجرائم التي ترتكبها حكومته" من خلال الإشارة إلى أحداث عام 1915.