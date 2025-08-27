الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 157

كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن انتهاكات وصفتها بـ"المروعة والممنهجة" داخل سجون جماعة الحوثي، مؤكدة أن ما يجري بحق المعتقلين يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وسط دعوات لتدخل دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ"الممارسات الوحشية".

وفي بيان رسمي صدر اليوم، أفادت الهيئة بتلقيها بلاغات وشهادات موثقة من أهالي المختطفين، تكشف عن تصعيد خطير في التعذيب النفسي والجسدي داخل سجني حدة وشملان، حيث يُحرم المعتقلون من أبسط الحقوق الإنسانية.

الزيارات الأسرية، التي يفترض أن تكون متنفسًا إنسانيًا، تحوّلت إلى أداة تعذيب نفسي، تُجرى تحت رقابة صارمة تمنع التواصل الحقيقي، وتحظر حتى المصافحة، بينما تقلّصت مدة الزيارة إلى أقل من عشر دقائق.

الهيئة وثّقت أيضًا ممارسات مهينة، أبرزها تجريد المعتقلين من الملابس والأغطية مع بداية موسم البرد، وإجبارهم على النوم فوق البلاط البارد، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير. كما حُرم عدد من المرضى من العلاج، وصودرت أدويتهم في ما وصفته الهيئة بسياسة "الإهلاك البطيء".

ولم تسلم الأنشطة الدينية من القمع، إذ يتعرض من يمارس حفظ القرآن أو إلقاء المواعظ لعقوبات قاسية تشمل النقل إلى سجون أشد قسوة وقطع التواصل مع العالم الخارجي، كما حدث مع أحد المعتقلين الذي نُقل من سجن شملان إلى حدة وانقطعت أخباره تمامًا.

الهيئة طالبت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والضغط على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات وضمان الحقوق الأساسية للمختطفين، وصولًا إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، خصوصًا المرضى وكبار السن والأطفال.

وحذّرت الهيئة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي يمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الجرائم، ويبعث برسالة خاطئة تُشرعن الانتهاكات وتُعمّق معاناة المختطفين.