كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال

في مفاجأة مدوية، ودّع سيلتيك الاسكتلندي، بطل أوروبا السابق، التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام كيرات الكازاخستاني بركلات الترجيح 3-2، عقب تعادل سلبي في مباراتي الذهاب والإياب.

المباراة التي امتدت حتى الأشواط الإضافية شهدت أداءً باهتًا من الطرفين، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح، حيث أهدر سيلتيك ثلاث ركلات، بينها واحدة حاسمة نفذها دايزن مايدا، لتتحول آمال الفريق إلى خيبة ثقيلة في جلاسجو.

كيرات كتب اسمه في سجل البطولة، ليصبح ثاني فريق من كازاخستان يبلغ مرحلة الدوري بعد أستانا في 2015، في إنجاز تاريخي للنادي.

وفي سياق متصل، تأهل بودو غليمت النرويجي رغم خسارته إيابًا 2-1 أمام شتورم غراتس، مستفيدًا من فوزه الساحق ذهابًا 5-0، ليعود النرويج إلى البطولة بعد غياب دام 18 عامًا.

أما بافوس القبرصي، فقد خطف بطاقة التأهل من رد ستار بلغراد بعد تعادل مثير 1-1 في الإياب، ليحسمها بمجموع المباراتين 3-2، ويحتفل لأول مرة في تاريخه بالتأهل إلى دوري الأبطال وسط أجواء صاخبة على شاطئ المتوسط.

وتُسحب قرعة مرحلة الدوري غدًا الخميس في موناكو، على أن تنطلق الجولة الأولى بين 16 و18 سبتمبر.