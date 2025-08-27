نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران نجاح جديد في معركة الشرعية مع المخدرات.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون قبالة سواحل باب المندب
في مفاجأة مدوية، ودّع سيلتيك الاسكتلندي، بطل أوروبا السابق، التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام كيرات الكازاخستاني بركلات الترجيح 3-2، عقب تعادل سلبي في مباراتي الذهاب والإياب.
المباراة التي امتدت حتى الأشواط الإضافية شهدت أداءً باهتًا من الطرفين، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح، حيث أهدر سيلتيك ثلاث ركلات، بينها واحدة حاسمة نفذها دايزن مايدا، لتتحول آمال الفريق إلى خيبة ثقيلة في جلاسجو.
كيرات كتب اسمه في سجل البطولة، ليصبح ثاني فريق من كازاخستان يبلغ مرحلة الدوري بعد أستانا في 2015، في إنجاز تاريخي للنادي.
وفي سياق متصل، تأهل بودو غليمت النرويجي رغم خسارته إيابًا 2-1 أمام شتورم غراتس، مستفيدًا من فوزه الساحق ذهابًا 5-0، ليعود النرويج إلى البطولة بعد غياب دام 18 عامًا.
أما بافوس القبرصي، فقد خطف بطاقة التأهل من رد ستار بلغراد بعد تعادل مثير 1-1 في الإياب، ليحسمها بمجموع المباراتين 3-2، ويحتفل لأول مرة في تاريخه بالتأهل إلى دوري الأبطال وسط أجواء صاخبة على شاطئ المتوسط.
وتُسحب قرعة مرحلة الدوري غدًا الخميس في موناكو، على أن تنطلق الجولة الأولى بين 16 و18 سبتمبر.