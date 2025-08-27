نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران نجاح جديد في معركة الشرعية مع المخدرات.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون قبالة سواحل باب المندب
قاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، اجتماعًا أمنيًا موسعًا في محافظة أرخبيل سقطرى، بمشاركة المحافظ رأفت الثقلي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، لمراجعة الوضع الأمني وتعزيز التنسيق الميداني.
الاجتماع ناقش جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في حفظ الاستقرار، بدعم مباشر من السلطة المحلية، وسط تحذيرات من تصاعد محاولات تهريب المخدرات عبر الأرخبيل، والتي تنشط فيها المليشيات الحوثية بشكل متزايد.
الداعري أشاد بتماسك الوحدات الأمنية والعسكرية، مؤكدًا ضرورة رفع الجاهزية واليقظة، خاصة وأن سقطرى تمثل واجهة سياحية للبلاد ونموذجًا في الأمن والتنمية.
محافظ سقطرى ثمّن اهتمام وزارة الدفاع، مشددًا على تكاتف السلطة المحلية مع القوات الأمنية والعسكرية لحماية الأرخبيل من أي اختراقات تهدد أمنه واستقراره.