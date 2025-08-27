وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، اجتماعًا أمنيًا موسعًا في محافظة أرخبيل سقطرى، بمشاركة المحافظ رأفت الثقلي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، لمراجعة الوضع الأمني وتعزيز التنسيق الميداني.

الاجتماع ناقش جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في حفظ الاستقرار، بدعم مباشر من السلطة المحلية، وسط تحذيرات من تصاعد محاولات تهريب المخدرات عبر الأرخبيل، والتي تنشط فيها المليشيات الحوثية بشكل متزايد.

الداعري أشاد بتماسك الوحدات الأمنية والعسكرية، مؤكدًا ضرورة رفع الجاهزية واليقظة، خاصة وأن سقطرى تمثل واجهة سياحية للبلاد ونموذجًا في الأمن والتنمية.

محافظ سقطرى ثمّن اهتمام وزارة الدفاع، مشددًا على تكاتف السلطة المحلية مع القوات الأمنية والعسكرية لحماية الأرخبيل من أي اختراقات تهدد أمنه واستقراره.