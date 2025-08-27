انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 264

دشّن نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور علي العباب، اليوم، عملية توزيع الكتاب المدرسي في محافظة مأرب، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، المقرر أن يبدأ يوم الأحد 31 أغسطس الجاري في جميع مدارس الجمهورية.

وأكد العباب أن الوزارة تعمل على توفير الكتاب المدرسي للطلاب قبل بدء الدراسة، باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية إلى جانب دور المعلم، خاصة في ظل غياب وسائل تعليمية أخرى نتيجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

وثمّن نائب الوزير الدعم الكبير الذي يقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، لتمويل طباعة وتوفير الكتب المدرسية، ما ساعد على تغطية احتياجات طلاب المحافظة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

ودعا العباب إدارات المدارس إلى الحفاظ على الكتب والاستفادة من المخزون المتبقي لتغطية أي عجز، مؤكداً أن الاستعداد المبكر من قبل مكتب التربية وإدارات المديريات في مأرب سيسهم في انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وهنأ العباب الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، وحثهم على الجد والاجتهاد والمثابرة، متمنياً لهم عاماً مليئاً بالنجاح وتحقيق الطموحات، والإسهام الفاعل في خدمة وطنهم ومستقبلهم.