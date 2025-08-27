لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ناقش وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، اليوم في عدن، مع سفير جمهورية الصومال عبدالحكيم محمد أحمد، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

اللقاء ركّز على أوضاع الجالية الصومالية في اليمن، والتنسيق الأمني لمواجهة التهديدات التي تمثلها المليشيات المسلحة على أمن البحر العربي والملاحة الدولية، إلى جانب أهمية تبادل المعلومات لتعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي.

الوزير حيدان شدد على أهمية العلاقات التاريخية بين اليمن والصومال، داعيًا إلى توسيع التعاون الأمني بما يخدم مصالح الشعبين.

من جهته، عبّر السفير الصومالي عن تقدير بلاده لليمن في احتضان الجالية الصومالية، مؤكدًا رغبة مقديشو في تطوير الشراكة الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.