نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران نجاح جديد في معركة الشرعية مع المخدرات.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون قبالة سواحل باب المندب
ناقش وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، اليوم في عدن، مع سفير جمهورية الصومال عبدالحكيم محمد أحمد، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
اللقاء ركّز على أوضاع الجالية الصومالية في اليمن، والتنسيق الأمني لمواجهة التهديدات التي تمثلها المليشيات المسلحة على أمن البحر العربي والملاحة الدولية، إلى جانب أهمية تبادل المعلومات لتعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي.
الوزير حيدان شدد على أهمية العلاقات التاريخية بين اليمن والصومال، داعيًا إلى توسيع التعاون الأمني بما يخدم مصالح الشعبين.
من جهته، عبّر السفير الصومالي عن تقدير بلاده لليمن في احتضان الجالية الصومالية، مؤكدًا رغبة مقديشو في تطوير الشراكة الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.