نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران نجاح جديد في معركة الشرعية مع المخدرات.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون قبالة سواحل باب المندب
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، تطورات الأوضاع المحلية وبرامج الدعم الدولي لخطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي.
وخلال اللقاء، حذّر العليمي من استمرار تهديدات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، سواء عبر تدفق السلاح أو من خلال تعاونها مع تنظيمات إرهابية مثل حركة الشباب الصومالية، فضلاً عن استخدامها الاقتصاد والتحويلات المصرفية كسلاح ضد اليمنيين.
وأكد أن الحوثيين أصبحوا "حالة ميؤوس منها" كشريك في صناعة السلام، مشدداً على ضرورة تحرك دولي أكثر صرامة، بما في ذلك توسيع العقوبات عليهم، باعتبار الضغط هو الخيار الأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
العليمي ثمّن المواقف البريطانية الداعمة لليمن، ودورها في مجلس الأمن، إضافة إلى تدخلاتها الإنسانية والإنمائية، بما في ذلك دعم الاستقرار المالي والبناء المؤسسي، إلى جانب مقترحات لتعزيز المحتوى الإعلامي ومواجهة الحملات المضللة.
كما استعرض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحكومية وخطة التعافي الاقتصادي، مثل تشكيل لجنتي الموازنة وتنظيم الاستيراد، بهدف تعزيز الشفافية والإيرادات وحماية العملة الوطنية.