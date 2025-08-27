العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 186

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، تطورات الأوضاع المحلية وبرامج الدعم الدولي لخطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي.

وخلال اللقاء، حذّر العليمي من استمرار تهديدات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، سواء عبر تدفق السلاح أو من خلال تعاونها مع تنظيمات إرهابية مثل حركة الشباب الصومالية، فضلاً عن استخدامها الاقتصاد والتحويلات المصرفية كسلاح ضد اليمنيين.

وأكد أن الحوثيين أصبحوا "حالة ميؤوس منها" كشريك في صناعة السلام، مشدداً على ضرورة تحرك دولي أكثر صرامة، بما في ذلك توسيع العقوبات عليهم، باعتبار الضغط هو الخيار الأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

العليمي ثمّن المواقف البريطانية الداعمة لليمن، ودورها في مجلس الأمن، إضافة إلى تدخلاتها الإنسانية والإنمائية، بما في ذلك دعم الاستقرار المالي والبناء المؤسسي، إلى جانب مقترحات لتعزيز المحتوى الإعلامي ومواجهة الحملات المضللة.

كما استعرض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحكومية وخطة التعافي الاقتصادي، مثل تشكيل لجنتي الموازنة وتنظيم الاستيراد، بهدف تعزيز الشفافية والإيرادات وحماية العملة الوطنية.