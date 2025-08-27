نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران نجاح جديد في معركة الشرعية مع المخدرات.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون قبالة سواحل باب المندب
تمكنت قوات الحملة الأمنية المشتركة في مديريات الصبيحة بمحافظة لحج، جنوب اليمن، من ضبط قارباً يحمل كمية ضخمة من الحبوب المخدرة، بعد مطاردته في عرض البحر قبالة السواحل القريبة من باب المندب، في عملية نوعية جديدة تُضاف إلى سجل الإنجازات الأمنية،.
وقالت مصادر أمنية في الحملة لموقع الجيش (سبتمبر نت) إن القارب الذي تم القبض عليه، بعد عملية رصد ومراقبة، تلتها مطاردة من دوريات الحملة الأمنية المشتركة في عرض البحر، قبالة السواحل القريبة من باب المندب، يحمل 150 كيساً من الحبوب المخدرة، يحتوي كل كيس على 1000 حبة مخدرة، بإجمالي بلغ 150 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاجون.
وأوضحت المصادر أن قوات الحملة الأمنية قامت بتحريز المضبوطات، والقبض على عناصر التهريب، وعددهم أربعة أشخاص، وباشرت الدائرة القانونية فتح محضر تحقيق بعملية التهريب، تمهيدًا لنقلها إلى الجهات المختصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، قالت قيادة الحملة الأمنية أن هذه الضربة الأمنية الموفقة تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة شبكات التهريب التي تحاول استهداف المجتمع وإغراقه بسموم المخدرات، مشيرة إلى أن المهربين لم ولن يجدوا لهم مأوى أو مفراً، سواء في البحر أو في البر، أمام أعين رجال الأمن الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية المجتمع.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع هؤلاء المهربين الذين يعبثون بأمن الوطن ويغذون السوق بهذه السموم التي تتسبب بدمار كبير للأسر وتضييع للشباب، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه الإتجار بالمخدرات أو تهريبها.
وشددت الحملة الأمنية المشتركة على أن نجاح هذه العملية جاء ثمرة تعاون وتنسيق بين وحداتها المختلفة، وبجهود رجالها الذين يقفون بالمرصاد لكل محاولة تهريب.
وجددت الحملة التأكيد على أن معركتها مع شبكات الجريمة المنظمة مستمرة بلا هوادة، وأن أمن الوطن واستقراره خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه. كما جددت عهدها لأبناء الوطن بأن تبقى صامدةً في وجه كل من يسعى لنشر الفوضى أو تهديد العقول أو العبث بمستقبل الأجيال.
وفي السياق، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبدالرحمن المحرّمي، بيقظة وإنجازات قوات الحملة الأمنية المشتركة في سواحل محافظة لحج والنجاحات الكبيرة التي تحققها مع الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب وضبط الممنوعات والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد المحرّمي، على مضاعفة الجهود في مكافحة جريمة التهريب، ومنع مرور المواد الخطرة، ولا سيما المخدرات والأسلحة، التي تسعى دائمًا مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وعصابات تجارة المخدرات لتهريبها عبر السواحل.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحكومة الشرعية أطناناً من المخدرات القادمة من إيران، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
يشار إلى أن تجارة المخدرات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي التي تسعى من خلالها إلى تمويل الحرب الداخلية، وتفكيك المجتمعات اليمنية عبر تفشي المخدرات، ومن ثم تصدير الأزمة إلى دول المنطقة.