تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً

تقام اليوم الأربعاء، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر يونايتد وجريمسبي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء بايرن ميونخ وفيهين في كأس ألمانيا.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

إيفرتون X مانسفيلد – 9.45 مساء

أوكسفورد يونايتد X برايتون – 9.45 مساء

فولهام X بريستول سيتي – 9.45 مساء

جريمسبي X مانشستر يونايتد – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

فيهين X بايرن ميونخ – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو X ريال بيتيس – 10 مساء – beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

إف ك كاراباك X فرينكفاروزي – 7.45 مساء

كلوب بروج X راينجرز – 10 مساء

إف سي كوبنهاجن X بازل – 10 مساء

بنفيكا X فنربخشة – 10 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

لارنكا X بران – 7.30 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي

آر إف إس X سبارتا براج – 7.45 مساء