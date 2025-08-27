تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة

نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران نجاح جديد في معركة الشرعية مع المخدرات.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون قبالة سواحل باب المندب
تقام اليوم الأربعاء، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر يونايتد وجريمسبي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقاء بايرن ميونخ وفيهين في كأس ألمانيا.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
إيفرتون X مانسفيلد – 9.45 مساء
أوكسفورد يونايتد X برايتون – 9.45 مساء
فولهام X بريستول سيتي – 9.45 مساء
جريمسبي X مانشستر يونايتد – 10 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
فيهين X بايرن ميونخ – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X ريال بيتيس – 10 مساء – beIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
إف ك كاراباك X فرينكفاروزي – 7.45 مساء
كلوب بروج X راينجرز – 10 مساء
إف سي كوبنهاجن X بازل – 10 مساء
بنفيكا X فنربخشة – 10 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
لارنكا X بران – 7.30 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
آر إف إس X سبارتا براج – 7.45 مساء