مأساة في جبل حبشي بتعز.. شاهد ماذا فعلت سيول الأمطار الجارفة بأرواح الناس وممتلكاتهم

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

توفي مواطن في جبل حبشي بمحافظة تعز، يدعى فؤاد بجاش، وأُصيب عدد من أفراد أسرته، كما فُقدت طفلته، بسبب سيول الأمطار التي شهدتها المنطقة يوم أمس، الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس، إن السيول جرفت، سيارات وبسطات المواطنين في سوق الخميس، وتسببت بخسائر كبيرة في الطرقات والمزارع والمواشي والممتلكات.

وتشهد عدة محافظات في اليمن منذ أيام أمطار غزيرة متقطعة وسيول جارفة أسفرت عن وفيات وخسائر كبيرة.