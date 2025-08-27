مأساة في جبل حبشي بتعز.. شاهد ماذا فعلت سيول الأمطار الجارفة بأرواح الناس وممتلكاتهم

نتنياهو يستفز تركيا بتصريحات عن الأرمن والدولة العثمانية.. بماذا ردت أنقرة؟ الهيئة الوطنية تكشف: تعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي يرتقي لجرائم ضد الإنسانية عراقجي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي فيضانات مفاجئة اجتاحت عدة محافظات باليمن تسببت بتضرر أكثر من 100 ألف شخص كيرات يُسقط سيلتيك بركلات الموت ويكتب التاريخ في دوري الأبطال وزارة الدفاع ترفع الجاهزية في سقطرى وتحذر من اختراقات حوثية عبر بوابة البحر انطلاقة تعليمية واعدة. مأرب تستعد بكتب جديدة لعام دراسي جديد لماذا التقى وزير الداخلية اليمني مع السفير الصومال في عدن ؟ العليمي يطالب بتصعيد دولي: لا شراكة مع الإرهاب ولا تسوية مع وكلاء إيران نجاح جديد في معركة الشرعية مع المخدرات.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون قبالة سواحل باب المندب
توفي مواطن في جبل حبشي بمحافظة تعز، يدعى فؤاد بجاش، وأُصيب عدد من أفراد أسرته، كما فُقدت طفلته، بسبب سيول الأمطار التي شهدتها المنطقة يوم أمس، الثلاثاء.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس، إن السيول جرفت، سيارات وبسطات المواطنين في سوق الخميس، وتسببت بخسائر كبيرة في الطرقات والمزارع والمواشي والممتلكات.
وتشهد عدة محافظات في اليمن منذ أيام أمطار غزيرة متقطعة وسيول جارفة أسفرت عن وفيات وخسائر كبيرة.