هولندا تدعم اليمن رقميًا: مشروع جنائي سيبراني يعزز قدرات الأمن الداخلي

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة تعكس التزامًا دوليًا بمساندة اليمن في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة، أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بالدعم النوعي الذي تقدمه مملكة هولندا في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، عبر مشروع التحقيق الجنائي الرقمي الذي تنفذه منظمة الإصلاح الجنائي الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه بسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، السيدة جانيت سبين، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية لمراكز التحقيق، والدعم الفني والتقني للكوادر الأمنية.

وأكد الوزير حيدان أن الجرائم السيبرانية تشهد توسعًا متسارعًا وتستهدف مختلف فئات المجتمع، ما يستدعي بناء منظومة أمنية متطورة قادرة على التصدي لهذه الظواهر، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الهولندي في التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

من جانبها، عبّرت السفيرة الهولندية عن حرص بلادها على مواصلة دعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز الأمن، لا سيما في مجالات التحقيقات الرقمية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار في اليمن يمثل أولوية لدى الحكومة الهولندية.

وخلال الزيارة، اطّلعت السفيرة ووزير الداخلية على التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بمشروع التحقيق الجنائي الرقمي، حيث قدّم فريق المشروع شرحًا تفصيليًا لمراحله المختلفة، والتي تشمل التدريب العملي والتأهيل المتخصص للكوادر الأمنية.

حضر اللقاء العميد علياء صالح، مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية.