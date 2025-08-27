عدن تتحرك: لقاء أمني رفيع لتفعيل التوجيهات الرئاسية ومواجهة إرث الانقلاب

الأربعاء 27 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة تعكس جدية الحكومة في إعادة ضبط المسار الأمني، عقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا مع رئيس اللجنة العسكرية والأمنية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وأعضاء اللجنة، لمناقشة تنفيذ موجهات القيادة العليا بشأن القوات المسلحة والأمن، والتي أُقرت من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي.

الاجتماع تناول أبرز ما تم إنجازه من توجيهات اللجنة في مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وسط تأكيد الوزير حيدان على التحديات الهيكلية التي خلفها انقلاب المليشيا الحوثية، وتأثيرها العميق على البنية المؤسسية للوزارة. كما شدد على أهمية دور اللجنة في تذليل العقبات وتوفير الدعم الفني والإداري لتنفيذ الموجهات بكفاءة.

الوزير حيدان أشار إلى استمرار العمل على إقرار الترقيات الدورية لمنتسبي الوزارة، إلى جانب خطة لإعادة تأهيل المنشآت التعليمية الأمنية، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر وتحديث مناهج التدريب لتواكب متطلبات المرحلة. كما نوّه بانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء، سالم بن بريك، والتي بدأت تؤتي ثمارها على مستوى الأداء الأمني والمعيشي.

من جهته، أكد اللواء هيثم طاهر أن اللجنة العسكرية والأمنية تمثل ركيزة دعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدًا بتفاعل وزارة الداخلية مع توجيهات اللجنة، ومؤكدًا على ضرورة تكامل الأدوار بين الأجهزة لتحقيق الأمن والاستقرار.

اللقاء شهد مداخلات من أعضاء اللجنة حول أبرز التحديات الأمنية، حيث جرى تبادل الرؤى بشأن تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات العمل لمواجهة التحديات الراهنة.